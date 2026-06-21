La Federación Marroquí protege a Hakimi con un plan estricto

Ashraf Hakimi, estrella de la selección marroquí, se ha convertido en el centro de la polémica en el Mundial tras la decisión de un tribunal francés de remitir su caso a juicio por una presunta violación.

Tras la decisión, el jugador se pronunció a través de sus redes sociales.

Desde entonces no ha añadido nada más y solo se le ve en el campo.

Según el diario AS, la Federación Marroquí y sus compañeros decidieron “proteger al jugador”, considerado un referente tras ganar dos Ligas de Campeones con el París Saint-Germain.

Se esperaba que apareciera o, al menos, cruzara la zona mixta tras el partido contra Escocia, pues los jugadores deben pasar por ella, aunque no están obligados a hablar ni a responder preguntas.