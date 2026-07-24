La falta de respeto acerca a una estrella del Barcelona a la salida

El Barcelona todavía no ha podido definir su postura definitiva sobre Ferran Torres, ya que el club catalán no dispone hasta ahora de ninguna información clara sobre el futuro del jugador, salvo algunos contactos con su entorno.

El diario "Sport" señaló que el Barcelona es plenamente consciente de que Torres quizás ya haya recibido ofertas, y espera celebrar una reunión decisiva para resolver la situación, teniendo en cuenta que su contrato finaliza en verano de 2027.

Ferran cuenta, según los informes, con al menos dos grandes ofertas, y además siente cierto malestar hacia el Barcelona por la manera en que considera que ha sido valorado durante los últimos meses.

Pese a que sus números lo acreditaban para ser un jugador titular, el club catalán siguió cuestionando su continuidad, lo que provocó la congelación de las negociaciones de renovación de su contrato.

El Barcelona desea que el jugador continúe, pero deberá emplearse a fondo para convencerlo, sobre todo porque la relación entre ambas partes ha experimentado cierto enfriamiento.

Ferran, que lo ha dado todo por vestir la camiseta del Barcelona, siente que se le valora más fuera del club que dentro de él.