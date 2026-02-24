Getty Images Sport
Traducido por
La «excusa» de Gianluca Prestianni por los insultos a Vinicius Junior probablemente será desestimada, ya que el extremo del Benfica afirma que la estrella del Real Madrid utilizó el insulto «enano»
Prestianni, suspendido provisionalmente en medio de una tormenta racista
Prestianni ha sido sancionado con una suspensión provisional por la UEFA tras ser acusado de insultar racialmente a Vinicius durante el partido entre el Benfica y el Real Madrid la semana pasada. Se vio al argentino hablando con la camiseta cubriéndole la boca antes de que Vinicius hablara con el árbitro François Letexier, quien inició el protocolo antirracismo.
Prestianni ha negado las acusaciones, alegando que su oponente brasileño entendió mal lo que dijo durante su enfrentamiento.
El incidente se produjo poco después de que Vinicius marcara el único gol del partido en el Estadio da Luz. Posteriormente, José Mourinho afirmó que el extremo era el culpable por celebrar el gol delante de la afición local y que el Benfica no podía ser un club racista porque la leyenda del club, Eusebio, era negro.
Los comentarios de Mourinho y la decisión del Benfica de respaldar a Prestianni han sido muy criticados en el mundo del fútbol durante la última semana, mientras que las estrellas del Real Madrid han salido en defensa de Vinicius y han denunciado el racismo.
- AFP
Winger afirma que Vinicius lo llamó enano.
Según The Times, Prestianni alegará que Vinicius se burló de él por su estatura y que utilizó el término «maricón» —un insulto homófobo— en lugar de «mono», tal y como han declarado tanto Vinicius como su compañero en el Real Madrid Kylian Mbappé, quien también ha afirmado haber escuchado el insulto.
El uso de lenguaje racista u homófobo constituye una infracción del artículo 14 del reglamento disciplinario de la UEFA y conlleva largas sanciones para cualquier jugador o directivo declarado culpable. Los comentarios sobre características físicas como la estatura o el tamaño no están contemplados.
El Benfica apoya a Prestianni, mientras que Courtois califica las acciones de «deplorables».
El Benfica ha seguido apoyando a Prestianni, y su presidente, Rui Costa, ha criticado la decisión de sancionar al jugador de 20 años con la prohibición de jugar el partido de vuelta.
«No estaba en el campo para saber lo que se dijo o no se dijo; en una situación así, se pueden decir muchas cosas. Creemos en la palabra de nuestro jugador, al que se le está tachando de racista, pero él es todo menos racista», afirmó.
Siempre hemos defendido al jugador, siempre le hemos mantenido informado de todo lo que hacíamos, y solo hablo ahora porque se tomó una decisión, aunque no sea definitiva y, desde nuestro punto de vista, sea injusta. No estaba justificado que el presidente hablara antes de que concluyera el proceso. Al final, no ha habido sentencia, solo una suspensión, pero no tenía sentido hablar de un asunto que aún estaba en proceso».
La defensa de Prestianni de que utilizó un lenguaje homófobo en lugar de racista ha sido denunciada por el portero del Real Madrid Thibaut Courtois, quien declaró: «Es igual de grave porque son insultos homófobos... También he visto las imágenes de la grada del Benfica durante el partido y creo que es deplorable ver eso en un estadio.
«Puede que te guste más o menos un jugador, pero hacer esos gestos es vergonzoso... No he visto si han dicho algo sobre perseguir a sus aficionados que hicieron esos gestos de mono.
Pero con todo lo que ha pasado, hay muchas cosas que no se han hecho bien. Creo que el racismo, la homofobia, todas estas cosas, simplemente no podemos aceptarlas y el insulto es igualmente grave».
- Getty Images Sport
El miércoles nos espera un emocionante partido de vuelta.
Con todo lo que ocurrió durante el partido de ida y en la semana transcurrida desde entonces, el choque del miércoles se disputará sin duda en un ambiente tenso y volátil en el Bernabéu. La ventaja del Real Madrid es mínima, solo 1-0, pero los jugadores de Álvaro Arbeloa estarán aún más decididos a rematar la faena y alcanzar los octavos de final a la luz de lo que supuestamente sufrió Vinicius en el primer partido.
Prestianni, sin embargo, se enfrenta a una larga sanción de unos diez partidos si es declarado culpable y no jugará el partido del miércoles debido a su suspensión provisional.
Anuncios