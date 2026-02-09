Getty Images Sport
«¡La Europa League no es suficiente!» Mauricio Pochettino vuelve a coquetear con la idea de regresar al Tottenham a pesar de sus vínculos con la selección estadounidense y admite, de forma extraña, que prefiere ganar la Premier League que la Copa del Mundo.
El atractivo de Londres sigue siendo fuerte.
Pochettino puede estar supervisando el desarrollo del fútbol al otro lado del Atlántico, pero su mirada sigue fija en el entorno de alta presión de la Premier League. En una reveladora entrevista en el podcast High Performance, el exentrenador de los Spurs ha vuelto a avivar las llamas de un posible reencuentro con el club al que llevó a la final de la Liga de Campeones de 2019. Con los Spurs atravesando actualmente un periodo difícil bajo la dirección de Thomas Frank, los comentarios públicos de Pochettino sobre las «necesidades» del club parecen una señal deliberada a la jerarquía del Tottenham Hotspur Stadium.
El argentino pasó cinco años exitosos en el norte de Londres, forjando un profundo vínculo emocional con los aficionados que nunca se ha disipado del todo. Aunque sus posteriores etapas en el París Saint-Germain y el Chelsea tuvieron un éxito desigual, su paso por el Tottenham sigue siendo el periodo más destacado de su carrera como entrenador. Sus últimos comentarios sugieren que sigue considerando al club como su «hogar» en el fútbol inglés, y parece cada vez más claro sobre lo que se necesita para que los Lilywhites vuelvan a la cima del fútbol europeo.
La Europa League «no es suficiente» para los Spurs
Pochettino fue característicamente franco al hablar del nivel de éxito que se exige al Tottenham. Aunque el club ganó la Europa League la temporada pasada, el técnico de 53 años insiste en que los aficionados se merecen mucho más. Argumentó que, para un club con la infraestructura y la afición del Tottenham, el objetivo debe centrarse exclusivamente en los títulos más prestigiosos del fútbol.
«Ganar la Europa League, que es lo que ha hecho el equipo, está bien, pero no es suficiente», afirmó Pochettino. «No basta con luchar por la Carabao Cup, la FA Cup, la Europa League o la Conference League. Es un club que debería ser, o necesita ser, porque lo que esperan los aficionados es estar en la Champions League, luchar por la Champions League, intentar creer que se puede ganar la Champions League y también luchar por la Premier League y creer que se puede ganar la Premier League». Esta mentalidad de alto nivel es precisamente lo que le granjeó el cariño de los aficionados durante su primera etapa, y su insistencia en estos estándares supone una dura crítica a la situación actual del club.
Una extraña jerarquía de trofeos
Quizás el aspecto más sorprendente de la entrevista de Pochettino fue su confesión sobre sus propias ambiciones personales. Para un hombre que actualmente tiene la tarea de llevar a Estados Unidos a la Copa del Mundo de 2026, muchos esperaban que nombrara el famoso trofeo de oro como su objetivo final. Sin embargo, Pochettino admitió extrañamente que el prestigio diario de la Premier League y la Champions League le resultan más atractivos que el mayor premio del fútbol internacional.
Cuando se le preguntó qué competición le gustaría ganar más, su respuesta fue inmediata y se centró en el fútbol de clubes. «Para mí, la Champions League y la Premier League», reveló. «Por supuesto, la Copa del Mundo, pero la Champions League y la Premier League son cosas que no sé cómo, pero que seguro que conseguiré. No sé con qué club».
Equilibrar las obligaciones con la selección estadounidense y la sombra de los Spurs
Los comentarios de Pochettino lo colocan en una posición incómoda con la Federación Estadounidense de Fútbol. Con la Copa Mundial de 2026 en el horizonte, su admisión de que la Premier League es su principal obsesión podría interpretarse como una falta de concentración en la monumental tarea que tiene entre manos en Norteamérica. La selección estadounidense contrató a Pochettino específicamente por su experiencia en «grandes partidos», pero su corazón parece latir por volver al drama semanal de la máxima categoría inglesa.
Para el Tottenham, la sombra de Pochettino sigue siendo una presencia constante. Mientras luchan por subir en la tabla y evitar la «lucha por el descenso» mencionada por expertos como Wayne Rooney, la perspectiva de que una figura experimentada y querida regrese para estabilizar el barco se vuelve cada día más tentadora.
