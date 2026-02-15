La etapa de Oleksandr Zinchenko en el Ajax podría haber llegado a su fin tras sufrir una lesión devastadora a los dos minutos de su debut en casa

Zinchenko se lesionó la rodilla izquierda a los dos minutos y medio del partido que el Ajax acabó ganando por 4-1 al Fortuna Sittard el sábado por la noche, tras un choque con Dimitrios Limnios. El jugador tuvo que ser atendido en el campo antes de ser retirado y trasladado al vestuario. El equipo de Fred Grim se alzó con la victoria tras la retirada de Zinchenko gracias a los goles de Jorthy Mokio, Rayane Bounida y un doblete de Mika Godts.

Sin embargo, la temprana retirada del jugador de 29 años empañó el rotundo éxito en casa, aunque Grim admitió tras la victoria que no sabía la gravedad de la lesión.

«Por el momento, no está claro la gravedad de la lesión de Oleksandr Zinchenko», declaró el entrenador del Ajax. «Mañana o pasado mañana se someterá a una resonancia magnética. Esperemos que pronto sepamos más y que no sea demasiado grave».

Según se informa, Zinchenko aceptó una importante reducción salarial para fichar por el Ajax con el fin de mantener vivas sus esperanzas de disputar el Mundial, ya que aspira a capitanear a Ucrania en Norteamérica este verano, aunque existe la preocupación de que ahora se pierda por completo el torneo si Ucrania se clasifica para la fase final.