La estrella del Tottenham sufre una lesión en el ligamento cruzado anterior que le deja fuera para el resto de la temporada, lo que agrava una semana miserable para el club.

El exjugador del Tottenham Tim Sherwood ha instado al club a que alinee a los jóvenes del equipo durante el resto de la temporada. En declaraciones a Casinostugan, afirmó: «Lo que me gustaría ver es que clubes como el Tottenham, que ya no tienen mucho que hacer en la Premier League, recuperaran a sus jugadores cedidos y dieran una oportunidad a los jóvenes. Ya están fuera de la FA Cup. Ya están fuera de la Carabao Cup. O ganan la Champions League o se quedan sin nada. Si recuperan a sus mejores jugadores, como Dejan Kulusevski, sí, pueden ganar la Champions League, pero ahora ya no van a fichar a nadie que marque la diferencia en la Champions League. Den una oportunidad a los jóvenes.

«El Tottenham, con la crisis de lesiones que tiene y en la situación en la que se encuentra, no me da ninguna pena, porque tiene jugadores y los ha echado. Tomemos como ejemplo a Ashley Phillips. ¿Para qué lo ficharon? ¿Por qué lo trajeron del Blackburn? Sé que puede ser una apuesta de futuro, pero ¿cuándo vas a descubrir a estos chicos? Hoy en día, los jugadores están preparados para jugar en el primer equipo cada vez más pronto, así que démosles una oportunidad.

Mikey Moore ha jugado media temporada en el Rangers. Ha estado entrando y saliendo. Traedlo de vuelta. Puede que le vaya mejor en la Premier League, porque es un poco más lenta que en Escocia. A la gente le puede sorprender, pero es cierto. Pónganlo con mejores jugadores y los aficionados también lo aceptarán, en lugar de enviar a estos jugadores y seguir perdiendo. Creo que los aficionados también estarán de acuerdo con eso. De esa manera, realmente estaremos sacando algo de esta temporada en lugar de simplemente desperdiciarla».