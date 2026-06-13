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La estrella del París se aleja del Barcelona

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B. Barcola
Francia

El futuro de Bradley Barcola parece alejarse del París Saint-Germain, ya que ha perdido peso en la alineación titular de Luis Enrique.

Ha recibido varias ofertas, pero su salida no será inminente: ahora está concentrado en el Mundial.

Según Sport, el Barcelona lo había considerado para reforzar su ataque.

Tras fichar a Anthony Gordon, el Barça busca ahora un delantero centro y su prioridad es Julián Álvarez.

Su traspaso, valorado en más de 70 millones de euros, apunta más a la Premier League. 

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    La cuenta «Djameel» de la plataforma X, conocida por su seguimiento detallado del París Saint-Germain, confirma que el jugador interesa a varios clubes ingleses y que el Barcelona no ha hecho movimientos para ficharlo.

    Por tanto, su fichaje por el Barcelona este verano queda descartado, aunque podría marcharse del PSG.

    Según dichas fuentes, el jugador se centra en su participación con la selección francesa en el Mundial, por lo que no se esperan novedades inmediatas sobre su futuro.

    En el Barça conocen su calidad, pero ya ficharon a Anthony Gordon para la banda. 

    Liverpool, Arsenal y Manchester United siguen de cerca al jugador y ya se han informado sobre su situación.

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