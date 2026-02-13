La estrella del Manchester City, Rodri, acusado por sus comentarios «injustos» sobre el árbitro, mientras que el ganador del Balón de Oro se enfrenta a una posible sanción

Según BBC Sport, Rodri ha sido sancionado por la Federación Inglesa de Fútbol tras los comentarios que hizo sobre los árbitros tras el empate del City con los Spurs. El internacional español se enfadó mucho porque se concedió el primer gol de Dominic Solanke, a pesar de que este parecía haber pisado la pierna de Marc Guehi por detrás.

Rodri afirmó que la decisión «no fue justa» y declaró: «Sé que hemos ganado demasiado y que la gente no quiere que ganemos, pero el árbitro tiene que ser neutral.

No es justo porque trabajamos muy duro. Cuando todo termina, te sientes frustrado».

Solanke marcó un segundo gol brillante, con una chilena, y Rodri consideró que el primero fue un punto de inflexión.

Añadió: «Es el primer gol que marcan, quizá [si] no hubieran marcado este gol, habríamos ganado el partido».

También alegó que ha habido una serie de malas decisiones.

«Es un partido tras otro, y eso no es posible», añadió Rodri.

«Sinceramente, nunca hablo de los árbitros, respeto enormemente su trabajo. Pero tienen que prestar atención a estas cosas.

«Él (Solanke) le dio una patada en la pierna, está muy claro... Son dos, tres partidos seguidos y no sé por qué».