La estrella del Manchester City, Erling Haaland, nombra al delantero de culto de la Premier League junto a Zlatan Ibrahimovic como sus principales inspiraciones durante su infancia

Para Haaland, el impulso para mantenerse en la cima de este deporte se alimenta de un sentimiento de gratitud y de los altos estándares que le impone su entorno actual. Trabajar con Pep Guardiola ha agudizado claramente su concentración, asegurando que nunca caiga en la complacencia a pesar de su enorme éxito individual. No ve su rutina diaria como una tarea, sino como un privilegio que millones envidiarían, y utiliza esa perspectiva como su principal fuente de motivación.

«La motivación siempre tiene que venir de dentro de mí», concluyó Haaland. «Cómo afronto cada día, cómo me levanto con la mentalidad adecuada de "es un día más, juego en el Manchester City". En realidad, estoy viviendo el sueño de cientos de millones de personas en este mundo, así que para mí eso es una motivación en sí mismo. Estar aquí hablando de mis goles y récords es una forma de motivarme a mí mismo. El hecho de que la gente me admire también es una motivación en sí misma, así que para mí se trata de seguir adelante, de no lesionarme, de hacer lo correcto, de rodearme de las personas adecuadas y de seguir adelante. Cuando hablo de las buenas personas que me rodean, no me refiero solo a mis amigos, sino también a la gente del club. Tengo la suerte de estar en un club con tanta gente buena y con Pep, que nos empuja cada día. Tengo suerte de haber trabajado con Pep durante tres años y medio. Ha sido una época increíble, como todos sabemos, y pase lo que pase en el futuro, tenemos que seguir esforzándonos. Tengo que seguir esforzándome, y animando a los que me rodean, para mejorar».