La estrella del Manchester City, Erling Haaland, nombra al delantero de culto de la Premier League junto a Zlatan Ibrahimovic como sus principales inspiraciones durante su infancia
Las leyendas que construyeron un monstruo
Haaland ha sido considerado a menudo como una anomalía biológica diseñada específicamente para marcar goles, pero él mismo reconoce que su estilo es el resultado de una observación minuciosa. Durante su infancia, la conexión escandinava convirtió a Ibrahimovic en su principal referencia, pero la Premier League le proporcionó los matices tácticos que ansiaba al estudiar la naturaleza clínica de Van Persie, el dominio del área de Sergio Agüero y las increíbles carreras de Jamie Vardy. Estas leyendas fueron los componentes clave de su formación futbolística durante sus años de aprendizaje en Bryne.
Haaland revela sus favoritos
En declaraciones a TNT Sports, Haaland ofreció un vistazo a su formación futbolística: «De joven veía mucho a Zlatan. Era sueco y daba gusto verlo jugar. Por supuesto, también veía mucho a [Sergio] Agüero, ya que veía muchos partidos del City».
El delantero del Manchester City detalló aún más sus influencias en la Premier League, afirmando: «Luego también estaba Robin [van Persie] en la Premier League. También era zurdo, con remates increíbles. Recuerdo una temporada que tuvo con el Arsenal en la que marcó alrededor de 38 goles. Fue una temporada increíble».
En un sorprendente guiño a Jamie Vardy, añadió: «Incluso Jamie Vardy... sus carreras eran increíbles de ver. He visto a muchos delanteros».
La sencilla lógica goleadora de Haaland
Mientras los aficionados y los expertos se maravillan con sus estadísticas, Haaland mantiene una filosofía refrescantemente sencilla con respecto a su oficio. Cree que complicar demasiado el papel de un delantero puede ser perjudicial, por lo que prefiere centrarse en la alegría fundamental del juego. Señaló a la leyenda del Arsenal Thierry Henry como otra fuente de inspiración, tomando detalles técnicos específicos del repertorio del francés para añadir variedad a su propio remate.
Reflexionando sobre su evolución, Haaland dijo: «La forma de marcar goles a veces puede ser, no me malinterpretes, puede ser "fácil". Solo hay que poner el balón detrás, correr y marcar. Si nos fijamos en el gol que marqué contra el Galatasaray, es el ejemplo perfecto de esto. Pero gran parte depende de mí mismo. He visto a otros y he visto goles de jugadores como Thierry Henry. Tomas pequeñas cosas de algunos de los goles que marcó, así como de muchos otros delanteros diferentes. Pero luego sigues tu propio camino, lo que creo que es algo bueno. Si eres joven y quieres mejorar... Siempre he querido mejorar... pero también quería disfrutar jugando al fútbol cuando era joven. No pensaba: «Oh, tengo que entrenar duro, aprender a hacer esto o aquello». Jugaba al fútbol porque era algo agradable, y cuando haces cosas agradables, quieres hacerlas más».
¿Qué le depara el futuro a Haaland?
Para Haaland, el impulso para mantenerse en la cima de este deporte se alimenta de un sentimiento de gratitud y de los altos estándares que le impone su entorno actual. Trabajar con Pep Guardiola ha agudizado claramente su concentración, asegurando que nunca caiga en la complacencia a pesar de su enorme éxito individual. No ve su rutina diaria como una tarea, sino como un privilegio que millones envidiarían, y utiliza esa perspectiva como su principal fuente de motivación.
«La motivación siempre tiene que venir de dentro de mí», concluyó Haaland. «Cómo afronto cada día, cómo me levanto con la mentalidad adecuada de "es un día más, juego en el Manchester City". En realidad, estoy viviendo el sueño de cientos de millones de personas en este mundo, así que para mí eso es una motivación en sí mismo. Estar aquí hablando de mis goles y récords es una forma de motivarme a mí mismo. El hecho de que la gente me admire también es una motivación en sí misma, así que para mí se trata de seguir adelante, de no lesionarme, de hacer lo correcto, de rodearme de las personas adecuadas y de seguir adelante. Cuando hablo de las buenas personas que me rodean, no me refiero solo a mis amigos, sino también a la gente del club. Tengo la suerte de estar en un club con tanta gente buena y con Pep, que nos empuja cada día. Tengo suerte de haber trabajado con Pep durante tres años y medio. Ha sido una época increíble, como todos sabemos, y pase lo que pase en el futuro, tenemos que seguir esforzándonos. Tengo que seguir esforzándome, y animando a los que me rodean, para mejorar».
