La estrella del Inter tachada de «tramposa» y el presidente de la Serie A se ve obligado a disculparse por la tarjeta roja «claramente errónea» a la Juventus

El responsable de designar árbitros de la Serie A, Gianluca Rocchi, se ha pronunciado sobre el incidente. Ha reconocido que se tomó una decisión errónea, al tiempo que ha lamentado que el VAR no pudiera intervenir, pero también ha criticado a aquellos que intentan «engañar» a los árbitros.

Rocchi ha declarado a Ansa: «Estamos muy decepcionados, tanto con la decisión de La Penna, que fue claramente errónea, como con el hecho de que no se pudiera utilizar el VAR para rectificarla.

La Penna está mortificado y nos solidarizamos con él, pero tengo que decir la verdad: no es el único que se equivocó, porque hubo una simulación clara. La última de una larga serie en una liga en la que intentan todo lo posible para engañarnos».

Rocchi insiste en que los árbitros de la Serie A son «capaces de asumir la responsabilidad» de sus errores, ya que admiten haber tomado alguna que otra decisión errónea, pero ha criticado a los entrenadores más destacados por no mostrar su apoyo. Añadió: «Nunca nos han ayudado, sino que nos han complicado las cosas».

Continuó señalando a los jugadores que se saltan las reglas: «Creo que alguien debería hacer examen de conciencia. Para que quede claro, me refiero a aquellos que salen al campo y se comportan de cierta manera».