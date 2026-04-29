La estrella del Benfica espera que el «formidable» José Mourinho rechace volver al Real Madrid

Ríos ha renacido bajo la tutela del veterano entrenador y cree que su marcha sería un duro golpe para las ambiciones del gigante portugués. El centrocampista pide que se quede, lo que refleja el impacto del técnico de 63 años desde su regreso al club.

Al ser preguntado si veía a Mourinho de vuelta en Madrid este verano, Ríos declaró a Diario AS: «No lo sé, para ser sincero. Espero que no se vaya y se quede conmigo. Cada día aprendo algo nuevo de él. Tiene un carácter formidable y te motiva como nadie. Su carrera es increíble; lleva años en esto y lo ha ganado todo. Nunca se le ve perder el empuje. Sigue siendo tan fuerte como siempre. Eso me motiva como jugador a querer más».