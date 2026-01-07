Kane ha sido vinculado con un movimiento de verano hacia los gigantes catalanes mientras continúan su búsqueda de un sucesor para el delantero estrella Robert Lewandowski.

Sin embargo, el ex ganador del triplete del United, Yorke, ha emitido una advertencia seria a Kane con respecto a un posible traslado a Barcelona en verano, sugiriendo que el delantero del Bayern Munich encontraría la vida en España significativamente más dura que su cómoda existencia actual en Alemania.

Hablando con Footitalia, el ex delantero de Aston Villa y Blackburn Rovers cuestionó si Kane podría adaptarse a las exigencias del fútbol español en esta etapa de su carrera.

“¿Harry Kane a Barcelona? No estoy seguro porque está muy cómodo,” declaró Yorke. “Ahora tiene 32 años y creo que lo encontrará más difícil. Creo que lo encontrará mucho más difícil por el ritmo del juego y ese tipo de cosas.”