La estrella del Atlético de Madrid Andrea Medina sufre una "lesión cerebral traumática" durante el partido de la Champions League Femenina, con una actualización positiva sobre su condición
Medina trasladado de urgencia al hospital
Medina estuvo involucrada en una espeluznante colisión con la internacional italiana Barbara Bonansea. Se derrumbó en el césped poco después de ese encuentro y quedó inerte en el campo mientras los médicos eran llamados. Después de recibir tratamiento en el campo, la defensora internacional española sub-23 fue llevada en camilla y trasladada al hospital en una ambulancia.
La experimentada locutora inglesa Jacqui Oatley fue una de las que cubría el partido para Disney+. Ella reaccionó a las aterradoras escenas publicando en las redes sociales: “Esto es horrendo. Acabamos de comentar el partido del Atlético de Madrid en la @UWCL contra la Juventus para Disney+ y la joven lateral izquierda española Andrea Medina cayó repentinamente. Recibió un tratamiento urgente y extenso antes de ser retirada en camilla. Le deseamos lo mejor y esperamos que esté bien.”
- Getty
Atlético sufrió una derrota ante Juventus
A pesar de la aparente gravedad de la lesión sufrida por Medina, el juego en cuestión se jugó hasta el final, con 10 minutos de tiempo de descuento añadidos. El Atlético finalmente cayó en una derrota por 2-1, con Emma Stolen Godo y Bonansea anotando los goles de la victoria para la Juventus.
Un revés costoso para el Atlético los ha dejado en el décimo lugar en la tabla de la Liga de Campeones, ya que se introduce por primera vez una fase de liga en la competencia femenina, mientras que la Juve ha subido al octavo lugar.
Actualización alentadora del entrenador del Atlético
Gran parte de la atención después del partido se centró comprensiblemente en Medina. El Atlético confirmó en sus canales de redes sociales que un fuerte golpe en la cabeza había dejado a la joven defensora necesitando un examen y tratamiento adicionales.
El equipo español dijo: “Andrea Medina fue sustituida tras sufrir una lesión cerebral traumática. La futbolista está bien, pero ha sido trasladada a un centro hospitalario para someterse a pruebas adicionales.”
Hablando con los periodistas, la entrenadora del Atlético, Carmen Menayo, dio otra actualización alentadora sobre la condición de Medina: “Creo que está bien, está en el hospital y tiene que someterse a pruebas, pero creo que está bien. Eso es lo más importante de todo.”
- Getty
La carrera de Medina: ganador de la Copa del Mundo Sub-20 con España
Medina ha participado en los tres partidos de la Liga de Campeones del Atlético de Madrid hasta ahora esta temporada. Estuvo entre los goleadores en su goleada por 6-0 sobre el St Polten, mientras los Rojiblancos abrían su campaña europea 2025-26 con estilo.
Ha representado a España en todos los niveles juveniles, desde el U16 hasta el equipo U23, ganando dos Campeonatos Europeos U19 y la Copa del Mundo U20. Espera obtener reconocimiento internacional senior en algún momento en un futuro no muy lejano.