La estrella del Arsenal Gabriel se burla sin piedad del Tottenham con una publicación salvaje en las redes sociales tras la victoria en el derbi del norte de Londres

El Arsenal también condenó al Tottenham a su duodécima derrota en 27 partidos de la Premier League esta temporada, con el equipo de Tudor situándose a solo cuatro puntos por encima de la zona de descenso. Gabriel no pudo resistirse a echar sal en la herida de los jugadores, el cuerpo técnico y los aficionados del Spurs al publicar en las redes sociales después del partido.

El defensa brasileño publicó una imagen de sí mismo en el autobús del Arsenal sosteniendo una carta de cuatro de corazones con el premio al mejor jugador del partido delante de él, junto con una bebida Rio y un paquete de M&M's.