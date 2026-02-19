La estrella del Arsenal, Alessia Russo, disfruta de la «irreal» perspectiva de enfrentarse al Chelsea en los cuartos de final de la UWCL

El Arsenal aseguró su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina con una profesional victoria por 3-1 sobre el equipo belga. El resultado coronó una contundente victoria por 7-1 en el global, lo que garantiza que las actuales campeonas sigan en la lucha por defender su corona europea. Russo fue la protagonista de la noche, al marcar dos goles que aseguraron el pase de las Gunners a la siguiente ronda.

El equipo del norte de Londres dominó el partido en Meadow Park, con Russo abriendo el marcador antes de que Mariona Caldentey restableciera la ventaja desde el punto de penalti. Russo añadió entonces su segundo gol de la noche para acabar con cualquier esperanza de remontada belga, lo que supuso el pase a cuartos de final contra sus rivales de la capital.

«Es muy emocionante y es un equipo que conocemos muy bien», declaró Russo a Disney+ cuando le preguntaron por el próximo sorteo. «Cuando juegas la Champions League y te acercas a la final, te enfrentas a equipos muy fuertes. Jugar contra el Chelsea, un equipo inglés, algo a lo que probablemente no estamos tan acostumbradas en cuartos de final, será increíble».