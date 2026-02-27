Getty
Traducido por
La estrella de la selección estadounidense Brenden Aaronson podría provocar un traspaso «desorbitado» desde el Leeds este verano, si repite en el Mundial el rendimiento que ha mostrado en su club
Aaronson se recuperó de un comienzo difícil para destacar en Leeds.
Aaronson pasó por un duro bautismo de fuego en el fútbol inglés cuando completó su fichaje por 25 millones de libras (34 millones de dólares) procedente del Red Bull Salzburgo en 2022. Solo marcó un gol en su primera temporada, que terminó con el descenso del equipo de la Premier League.
Su cesión al Union Berlin le trajo más frustraciones, pero Aaronson brilló en la Championship con el Leeds, al que ayudó a alcanzar los 100 puntos y a proclamarse campeón de la segunda división en la temporada 2024-25. En medio de las dudas sobre si estaba hecho para la máxima categoría, el jugador de 25 años ha marcado cuatro goles esta temporada y se ha convertido en una presencia destacada en el dinámico equipo de Daniel Farke.
- Getty Images
¿Tiene Aaronson un futuro a largo plazo en el Leeds?
Cuando se le preguntó si Aaronson, que sigue generando rumores sobre su salida, podría tener ahora un futuro a largo plazo en el Leeds, Sharpe, en declaraciones a BetBrain, dijo a GOAL: «No veo por qué no. Creo que a veces los momentos difíciles forjan al hombre. Creo que ha superado esos momentos difíciles y probablemente eso le haya convertido en un mejor jugador y una mejor persona. El Leeds United necesita a todos los jugadores con talento que pueda conservar en este momento.
Daniel Farke está haciendo un trabajo fantástico después de lo que, según hemos oído, estuvo a punto de ser despedido en un par de partidos. Sin duda, ha dado un giro a la temporada, y no solo él, sino también el grupo de jugadores que tiene. Han empezado a creer en sí mismos, están trabajando muy duro, por él y por los aficionados, y parece que van a mantenerse en la Premier League. Creo que Aaronson es uno de los que deben conservar».
Aaronson se acerca a los últimos 12 meses de su contrato.
Aaronson se acerca al último año de su contrato con el Leeds. Estará en el punto de mira mundial cuando represente a Estados Unidos en la Copa del Mundo que se celebrará en su país. Al ser preguntado sobre si el Leeds podría verse tentado a venderlo, Sharpe añadió: «Creo que probablemente necesitan un poco más de profundidad. Si va al Mundial y lo hace bien, y le ofrecen una cantidad ridícula por él y pueden fichar a dos o tres jugadores por lo que obtienen por él, entonces sin duda es una opción que deben considerar.
Por otro lado, no se puede perder a los mejores jugadores. Depende de los planes de Daniel Farke y de lo que tenga entre manos para el final de la temporada y el mercado de fichajes. Es un equilibrio difícil para todos los equipos. Quieres mantener a tus mejores jugadores, pero también necesitas profundidad en la plantilla para una temporada realmente larga y dura».
- Getty
La ambición de ganar la Copa del Mundo con la selección masculina de fútbol de Estados Unidos
El exguardameta Brad Friedel, antigua estrella de la selección estadounidense, ya había hablado con GOAL sobre el futuro que le espera a Aaronson ahora que se acerca el final de su contratode 12 meses en West Yorkshire: «Ha descubierto cómo jugar en la Premier League, eso está claro. No creo que esta sea solo su mejor etapa en el Leeds, creo que es la mejor etapa de su carrera, la mejor de todas. ¡Lo ha conseguido en un momento muy oportuno, con el Mundial a la vuelta de la esquina!
Normalmente, si tienes un jugador que juega como él, no querrías que le quedaran menos de 18/24 meses de contrato. Pero si eres el jugador y el agente, quizá quieras ver cómo va el Mundial y cómo te va allí.
«Muchos clubes ya no fichan a jugadores basándose en los Mundiales. Antes lo hacían con bastante frecuencia, pero puede ser peligroso, porque a veces los jugadores pueden destacar durante cuatro u ocho partidos y parecer muy diferentes de lo que son en realidad a lo largo de una temporada de nueve meses».
Aaronson ha estado rindiendo a un nivel constante últimamente, y el plan es mantener ese nivel hasta el final de la temporada, lo que le permitiría asegurarse un puesto en los planes de Mauricio Pochettino para el Mundial. Si sigue impresionando, lo normal es que el Leeds inicie las negociaciones para ampliar su contrato en algún momento.
Anuncios