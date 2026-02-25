La estrella de Inglaterra y del Arsenal, Leah Williamson, advierte de una posible huelga por motivos relacionados con el bienestar de los jugadores

El calendario se ha mencionado con frecuencia en el pasado como una posible causa de tantas lesiones, especialmente cuando se debate sobre la preocupante prevalencia de las lesiones del ligamento cruzado anterior (LCA) en el fútbol femenino. Cuando Williamson sufrió una rotura del LCA en abril de 2023, lo que le impidió capitanear a su selección en la Copa del Mundo de ese año, expresó su convicción de que los problemas con el calendario habían sido un factor determinante. La estrella del Arsenal fue, increíblemente, una de las 37 jugadoras que se perdieron la Copa del Mundo Femenina de 2023 debido a una lesión del LCA.

«Hoy en día, cuando llega octubre, las chicas dicen: "Estoy cansada", porque arrastran mucho peso de la temporada anterior», declaró al Telegraph, señalando la falta de una pretemporada adecuada, durante su rehabilitación. «En última instancia, creo que tal y como se está gestionando el fútbol femenino en este momento, no se podrá aumentar el precio de las entradas ni conseguir más público en los estadios porque no habrá jugadoras a las que ver. Nos estamos hundiendo con esto, por lo que hay que encontrar pronto algún tipo de solución en cuanto al calendario, de lo contrario no será sostenible.

Todo se hace al revés cuando elaboramos el calendario. He asistido a algunas de estas reuniones y he escuchado el proceso, y sigo sin entender cómo, cuando algo es malo, no se toma tan en serio. Es blanco o negro: no es la única causa de todas estas lesiones, pero es sin duda una de las principales razones.

Cuando ellos —la FIFA, la UEFA, todas las personas importantes— elaboran el calendario, siempre debería ser «el descanso primero». [Deberían decir]: "Como deportista profesional, para poder rendir durante todo el año, tienes que tener cuatro semanas de descanso al final de la temporada y seis semanas de pretemporada, para no perjudicar tu salud". Pero al final del Mundial, algunas de las chicas volvieron y tuvieron cinco días de descanso. Cinco días, después de llegar a la final».

No es la única que ha planteado estas preocupaciones, ya que su antigua compañera en el Arsenal, Vivianne Miedema, y la seleccionadora de Inglaterra, Sarina Wiegman, entre otras, se han pronunciado anteriormente de forma especialmente clara sobre este tema.