Getty
Traducido por
La estrella de Inglaterra y del Arsenal, Leah Williamson, advierte de una posible huelga por motivos relacionados con el bienestar de los jugadores
Lesiones a raudales: las Leonas, plagadas de bajas desde la Eurocopa 2025
Williamson vuelve esta semana a la selección inglesa por primera vez desde que llevó a su país a la gloria en la Eurocopa de 2025, celebrada en julio. La defensa ha estado fuera de juego por una lesión de rodilla que requirió cirugía, sufrida durante ese torneo, y como resultado solo ha sido titular en tres partidos con el Arsenal en toda la temporada.
Tampoco es la única estrella de las Lionesses que ha pasado mucho tiempo fuera de juego desde la Eurocopa. Alex Greenwood, Hannah Hampton, Lauren Hemp, Lauren James, Chloe Kelly, Michelle Agyemang, Niamh Charles y Ella Toone han estado fuera al menos seis semanas desde que ayudaron a Inglaterra a revalidar su título europeo, y Lucy Bronze, Keira Walsh, Aggie Beever-Jones y Beth Mead, entre otras, también han pasado mucho tiempo fuera de juego esta temporada.
- Getty Images
¿Por qué tantas lesiones? El calendario sigue siendo un punto de discordia.
El calendario se ha mencionado con frecuencia en el pasado como una posible causa de tantas lesiones, especialmente cuando se debate sobre la preocupante prevalencia de las lesiones del ligamento cruzado anterior (LCA) en el fútbol femenino. Cuando Williamson sufrió una rotura del LCA en abril de 2023, lo que le impidió capitanear a su selección en la Copa del Mundo de ese año, expresó su convicción de que los problemas con el calendario habían sido un factor determinante. La estrella del Arsenal fue, increíblemente, una de las 37 jugadoras que se perdieron la Copa del Mundo Femenina de 2023 debido a una lesión del LCA.
«Hoy en día, cuando llega octubre, las chicas dicen: "Estoy cansada", porque arrastran mucho peso de la temporada anterior», declaró al Telegraph, señalando la falta de una pretemporada adecuada, durante su rehabilitación. «En última instancia, creo que tal y como se está gestionando el fútbol femenino en este momento, no se podrá aumentar el precio de las entradas ni conseguir más público en los estadios porque no habrá jugadoras a las que ver. Nos estamos hundiendo con esto, por lo que hay que encontrar pronto algún tipo de solución en cuanto al calendario, de lo contrario no será sostenible.
Todo se hace al revés cuando elaboramos el calendario. He asistido a algunas de estas reuniones y he escuchado el proceso, y sigo sin entender cómo, cuando algo es malo, no se toma tan en serio. Es blanco o negro: no es la única causa de todas estas lesiones, pero es sin duda una de las principales razones.
Cuando ellos —la FIFA, la UEFA, todas las personas importantes— elaboran el calendario, siempre debería ser «el descanso primero». [Deberían decir]: "Como deportista profesional, para poder rendir durante todo el año, tienes que tener cuatro semanas de descanso al final de la temporada y seis semanas de pretemporada, para no perjudicar tu salud". Pero al final del Mundial, algunas de las chicas volvieron y tuvieron cinco días de descanso. Cinco días, después de llegar a la final».
No es la única que ha planteado estas preocupaciones, ya que su antigua compañera en el Arsenal, Vivianne Miedema, y la seleccionadora de Inglaterra, Sarina Wiegman, entre otras, se han pronunciado anteriormente de forma especialmente clara sobre este tema.
¿Podrían los jugadores ir a la huelga por estas preocupaciones? Williamson no descarta esa posibilidad.
Como era de esperar, dada la larga lista de lesiones de los jugadores ingleses, se le preguntó a Williamson en una rueda de prensa el martes cuáles creía que eran las causas. «Nunca lo sabremos con certeza, pero no creo que la gente se oponga al calendario por diversión», respondió. «Hay razones detrás de ello. Si escuchas al grupo de jugadoras, por supuesto que queremos jugar todo el tiempo, pero cuanto más éxito tienes, y este equipo ha tenido mucho éxito, menos descanso tienes y mayor es el riesgo de lesiones. Es una acumulación. Estoy segura de que a las jugadoras les encantaría simplemente presentarse y jugar al fútbol, pero usamos nuestra voz e intentamos participar en conversaciones con la jerarquía para que al menos tengan nuestra perspectiva. Si la escuchan o no, está fuera de nuestro control».
Cuando se le preguntó si los jugadores considerarían medidas más drásticas, como una huelga, Williamson respondió: «No he tenido ninguna conversación al respecto por ahora, pero si un grupo de personas siente que no se le escucha, la historia sugiere que esa es la única forma de hacerse oír. Nunca lo descartaría. No creo que estemos en ese punto ahora mismo. Creo que todavía estamos en una situación en la que podemos colaborar, escuchar y educar».
- Getty
Las lesiones dejan a Inglaterra sin jugadores clave para los clasificatorios del Mundial.
Inglaterra se enfrentará a Ucrania e Islandia la próxima semana en sus dos primeros partidos clasificatorios para la Copa Mundial Femenina de 2027. Debido a las recientes lesiones, la seleccionadora de las Lionesses, Sarina Wiegman, deberá tener en cuenta el tiempo de juego de algunas jugadoras, entre ellas Williamson, mientras siguen recuperándose para alcanzar su plena forma física. También hay algunas ausencias importantes, como Toone, Mead, Charles y Agyemang.
Sin embargo, las actuales campeonas de Europa deberían tener más que suficiente para comenzar con buen pie su campaña de clasificación, algo necesario si quieren liderar un grupo en el que también figura España y hacerse con la única plaza de clasificación automática disponible para el torneo de Brasil.
Anuncios