El 7 de mayo, Fiorentina reveló que el contrato de Palladino con el club había sido extendido por un año más hasta 2027. La noticia no fue una sorpresa. Fiorentina estaba en las semifinales de la Conference League y en camino de clasificarse para la misma competición a través de la Serie A.

Sin embargo, menos de tres semanas después, Palladino se fue, habiendo dejado el club de "mutuo acuerdo" - a pesar de llevar al Viola a su mejor posición en la liga en nueve años.

Aunque era cierto que no todos los aficionados estaban convencidos por el estilo de fútbol del técnico de 41 años, se creía que un supuesto enfrentamiento con el director deportivo Daniele Prade fue la verdadera razón de su inesperada salida.

"Veo el fútbol como un rompecabezas; todas las piezas tienen que encajar para funcionar", explicó Palladino en una entrevista con la Gazzetta dello Sport en septiembre. "Estoy orgulloso del trabajo que hicimos en Florencia, pero las condiciones para avanzar juntos ya no estaban allí. Las ideas y visiones eran demasiado diferentes."

Aunque se negó a entrar en detalles, era absolutamente obvio que Palladino no quería alejarse. Hacerlo claramente lo lastimó. Pero su partida también afectó mucho a los jugadores.

Palladino había formado un fuerte vínculo con su equipo y su nombramiento había resultado una bendición para jugadores como Moise Kean, quien logró un récord personal de 25 goles en todas las competiciones durante la temporada 2024-25, mientras que el exiliado del Manchester United, David de Gea, también había vuelto a su mejor nivel durante una racha notable de forma en Florencia que impulsó emocionantes conversaciones sobre un desafío por el título el año pasado.

Como resultado, el equipo quedó sorprendido por el dramático cambio de Palladino. "Tengo que decir que las videollamadas y mensajes de los chicos me hicieron llorar," admitió el napolitano. "He experimentado algunos grandes momentos con ellos, y algunos muy difíciles, así que se creó algo especial. De hecho, todavía mantenemos el contacto hoy."