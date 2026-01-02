Una vacante ha surgido en el Chelsea tras la decisión de separarse de Maresca. El estratega italiano fue relevado de sus funciones el Día de Año Nuevo, a pesar de supervisar los triunfos en la Conference League y el Mundial de Clubes de la FIFA en 2025.

Maresca había estado hablando con el Manchester City y la Juventus sobre futuras vacantes, lo que llevó a preguntas obvias sobre su compromiso con la causa, y ahora se le ha liberado para explorar otras oportunidades. Chelsea se encuentra de nuevo en el mercado por un nuevo entrenador como resultado, con otro cambio que se realiza solo 18 meses después de traer al exasistente de Pep Guardiola en el Estadio Etihad.

Se espera que los Blues continúen favoreciendo el potencial sobre el pedigrí, con un entrenador prometedor siendo buscado para heredar las riendas en Stamford Bridge. El ganador del Mundial Fabregas encajaría en ese perfil, ya que continúa forjando su carrera como entrenador en Italia con el Como.