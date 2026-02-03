El mayor cumplido para Casemiro es que la victoria sobre el Fulham solo fue tan emocionante porque había sido sustituido faltando 15 minutos para el final. Cuando el internacional brasileño salió del campo, el United ganaba por dos goles, y ambos tenían su sello, ya que anotó su cuarto gol de cabeza de la temporada antes de que su sublime pase sin mirar preparara a su compatriota Matheus Cunha para marcar.

No es la primera vez esta temporada que el caos llega después de que Casemiro sale. De hecho, el domingo fue la tercera vez que el United recibió dos goles en un partido después de sacar a Casemiro esta temporada, ya que lo mismo ocurrió contra el Brighton en octubre y frente al Tottenham en noviembre.

Benjamin Sesko rescató los tres puntos después de que Kevin y Raúl Jiménez parecían haber conseguido un empate para el Fulham y haber terminado con el perfecto comienzo de Michael Carrick como entrenador interino, pero el Stretford End no olvida y fue el nombre de Casemiro el que se cantó más fuerte cuando los jugadores dejaron el campo al final del partido, seguido de cerca por su canción para Carrick.

Pero entre la euforia y admiración por un veterano ganador en serie que está reviviendo los años, había un sentido de temor ante cómo el United va a reemplazar a Casemiro.