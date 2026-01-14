La era Arbeloa en el Real Madrid ha comenzado oficialmente, y el nuevo entrenador no ha perdido tiempo en imponer su autoridad en la hoja de equipo desde que reemplazó a Xabi Alonso al frente del primer equipo después de que este último fuera despedido. Frente a una creciente crisis de lesiones que ha despojado al equipo de varios Galácticos, Arbeloa ha optado por la valentía sobre la precaución en su debut en el banquillo. Antes del partido de la ronda de 16 de la Copa del Rey contra el Albacete, el entrenador ha anunciado una lista de convocados que presenta ausencias notables y caras nuevas, señalando una clara intención de confiar en el sistema juvenil del club durante su mandato.

A pesar del carácter eliminatorio de la competición, Arbeloa ha decidido descansar a cuatro pilares clave del primer equipo. El dinámico centrocampista Bellingham, el portero Courtois, el mediocentro defensivo Aurelien Tchouameni y el defensor Álvaro Carreras han sido todos dejados en Madrid. Es un riesgo calculado de Arbeloa, quien está priorizando la salud a largo plazo de su equipo sobre la seguridad a corto plazo, depositando su "confianza ciega" en la próxima generación para lograr el trabajo contra el equipo de la Segunda División.