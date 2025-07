Kylian Mbappé vs PSG: El delantero estrella del Real Madrid debe brillar en la semifinal del Mundial de Clubes o arriesgarse a seguir siendo el blanco de las bromas parisinas

Paris Saint-Germain vs Real Madrid

El francés dejó el club de su ciudad natal para ganar la Liga de Campeones, pero los parisinos inmediatamente fueron y ganaron su primera Copa de Europa sin él.

Hace poco más de un mes, Kylian Mbappé se resistió a la idea de que la campaña 2024-25 del Real Madrid no pudiera interpretarse como otra cosa que no fuera un fracaso. "Ganamos dos títulos - eso no es un fracaso,", insistió el delantero, dando mucha más importancia que la mayoría a la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental.

Sin embargo, Mbappé también señaló que la temporada del Madrid aún no había terminado. El Mundial de Clubes 2025 estaba a punto de comenzar. "Y ese es un gran título," agregó Mbappé.

Nuevamente, el valor deportivo del proyecto favorito de Gianni Infantino sigue siendo objeto de mucho debate en el mundo del fútbol, pero no se puede negar que el torneo es de gran importancia para el Madrid, y más aún después de que fueran emparejados contra el Paris Saint-Germain en las semifinales. De hecho, el encuentro del miércoles en Nueva Jersey se siente como una oportunidad para que Mbappé y su club actual marquen un hito temprano para la próxima temporada que ambos simplemente deben aprovechar...