Kylian Mbappé recibió un mensaje de cumpleaños por parte del PSG apenas unos días después de que el club fuera ordenado a pagar €60 millones al astro del Real Madrid
Mbappe gana batalla legal
Esta semana, un tribunal laboral de París ordenó a PSG pagar al exdelantero Mbappé 60 millones de euros (£52.5 millones), quien demandó a su antiguo equipo por una disputa contractual y maltrato por parte de los campeones de la Ligue 1. Al final, obtuvo poco más de una quinta parte de la cantidad que intentó obtener, con la mayor parte del dinero otorgado siendo de bonificaciones.
Su abogada, Frederique Cassereau, dijo: "Estamos satisfechos con este fallo. Esto es lo que se podía esperar cuando los salarios no se pagaron."
Y su equipo legal añadió: "Este fallo confirma que los compromisos asumidos deben ser honrados. Restaura una verdad simple: incluso en la industria del fútbol profesional, la ley laboral se aplica a todos. El Sr. Mbappé, por su parte, respetó escrupulosamente sus obligaciones deportivas y contractuales durante siete años, hasta el último día."
El PSG podría apelar la decisión
El PSG había estado buscando una compensación por el fallido traspaso de Mbappé por €300m (£262m/351m) al Al-Hilal en 2023, pero al final, se unió al Madrid con un traspaso gratuito en 2024. Aunque aceptaron el fallo del tribunal, una apelación podría estar en proceso.
Un comunicado del club decía: "El Paris St-Germain toma nota del juicio pronunciado por el Tribunal Laboral de París, que ejecutará, reservándose el derecho de apelar. El Paris St-Germain siempre ha actuado de buena fe y con integridad, y continuará haciéndolo. El club ahora busca el futuro, basado en la unidad y el éxito colectivo, y le desea al jugador lo mejor para el resto de su carrera."
Feliz cumpleaños para Mbappé
Mbappé cumplió 27 años el 20 de diciembre de 2025, y de todas las partes que le desearon un feliz cumpleaños, puede que el PSG no haya estado en la cima de las predicciones de muchas personas. A pesar de eso, los campeones de la Liga de Campeones recurrieron a las redes sociales para desearle lo mejor. Después de todo, pasó siete años en el club y les aseguró muchos trofeos.
Escribieron en X, "¡Kylian Mbappé celebra su 27º cumpleaños! Feliz cumpleaños, Kylian."
Algunos fanáticos se quedaron sorprendidos por la publicación, con un usuario tuiteando que este fue "El feliz cumpleaños más caro de la historia", mientras que otro afirmó, "¿No te da vergüenza eso?"
¿Qué sigue para Mbappé?
Mbappé puede tener un regalo de cumpleaños perfecto si lleva al Madrid, que ocupa el segundo lugar, a una victoria sobre el Sevilla en La Liga el sábado por la noche. El ex jugador del Mónaco solo necesita marcar una vez más en el Santiago Bernabéu para igualar el récord de Cristiano Ronaldo de goles anotados en un año calendario con los Blancos (59 en 2013).