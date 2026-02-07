Kylian Mbappé "envía a un alguacil" al PSG, mientras la estrella del Real Madrid reclama la prima impagada que le debe su antiguo club en medio de la disputa en curso

Mientras Mbappé sigue buscando una compensación económica de PSG, también continúa afectado por la derrota del Real por 4-2 ante el Benfica en la Champions League. El Real sí venció 2-1 al Rayo Vallecano el fin de semana, con Mbappé anotando un penalti en el minuto 100 para asegurar los tres puntos.

Hablando después del partido contra el Benfica, la superestrella francesa cargó contra sus compañeros, diciendo a los periodistas: “No se trata de calidad, y no se trata de táctica. Se trata de tener más deseo que tu rival.

“Se podía ver que para el Benfica estaba todo en juego, y no se podía ver eso en nosotros, y ese es un problema. Antes del partido, ambos equipos tenían algo por lo que jugar: nosotros estar entre los ocho primeros, y el Benfica estar entre los 24. Lo vimos en el Benfica, pero no lo vimos en nosotros.

“No tengo una explicación clara. No fue lo mismo [en Benfica] que contra el Villarreal, y ese es un problema. No estamos siendo consistentes en nuestro juego. Tenemos que resolver eso. No podemos hacerlo un día y luego no otro. Un equipo de campeones no hace eso. Nos quedan dos partidos más, y eso duele un poco. Queríamos tener tiempo en febrero para trabajar en nuestro juego y, en cambio, jugaremos los play-offs.”

Añadió: “Lo que hicimos hoy no fue normal. Teníamos el objetivo claro de terminar entre los ocho primeros para tener dos partidos menos y aligerar la carga, pero empezamos muy mal.

“Ellos merecieron marcar primero. Nosotros tuvimos una ocasión y marcamos. Pensé que eso nos metería en el partido, pero fue lo contrario. Ellos fueron mejores y, si se hubieran ido al descanso ganando 5-1, no habría sorprendido a nadie.

“Salimos con la intención de cambiar lo que había pasado. Encajamos un gol que duele un poco porque vino de una jugada directa, y a partir de ahí el partido se terminó. Cuando vas un gol abajo, intentas apretar, pero el rival pierde tiempo y eso es parte del juego. No marcamos el ritmo ni mostramos suficiente creatividad para generar ocasiones claras.”

