- Mbappé critica el calendario de fútbol congestionado
- Revela que un susto en el hospital cambió su opinión sobre la carga de trabajo
- Pide más descanso para mejorar la calidad y proteger a los jugadores
Kylian Mbappé pide descanso y se convierte en el último en criticar el intenso calendario de fútbol
¿QUÉ PASÓ?
El delantero del Real Madrid, Mbappé, argumentó que los jugadores "necesitan más tiempo de descanso" mientras revelaba su opinión sobre que la intensidad del calendario de partidos había "evolucionado" después de que un ataque de gastroenteritis lo apartara durante el Mundial de Clubes. El capitán francés afirmó que es imposible para los jugadores mantener un alto nivel durante una temporada de 60 partidos y criticó el argumento común de que los altos salarios deberían justificar las exigencias físicas.
LA IMAGEN MÁS GRANDE
Los comentarios de Mbappé añaden una voz poderosa al creciente coro de jugadores y entrenadores preocupados por el bienestar de los jugadores y la congestión del calendario de partidos. Además, con competiciones como la Liga de Campeones y la Copa Mundial de Clubes en expansión, el calendario futbolístico es más exigente que nunca. El capitán francés argumentó que el problema central es la falta de tiempo de recuperación entre temporadas, señalando que algunos equipos ya estaban en entrenamiento de pretemporada mientras el Real Madrid aún competía.
LO QUE DIJO MBAPPE
Hablando sobre el tema, Mbappe dijo: "No sé si estamos listos para jugar una temporada de 60 partidos. He visto muchos partidos en mi experiencia, y no puedo recordar a un jugador que haya jugado una temporada de 60 partidos al más alto nivel. La temporada pasada tuve gastroenteritis, ese tipo de virus. Lo pensé y mi forma de pensar ha evolucionado: necesitamos más tiempo para descansar, para las vacaciones.
"La respuesta siempre es que estamos ganando mucho dinero, 'jugad', y por eso jugamos.
"Vi equipos regresar a los entrenamientos cuando aún estábamos en el Mundial de Clubes, así que hay un problema. Hay un problema. Todos deben encontrar una solución. Al final, todos ganarán. Habrá partidos de un nivel más alto. Amamos el fútbol y amamos nuestros trabajos."
¿QUÉ SIGUE PARA MBAPPÉ?
En el corto plazo, Mbappe liderará a Francia en dos cruciales clasificatorios para la Copa del Mundo, enfrentándose a Ucrania el viernes por la noche antes de un partido contra Islandia el martes, 9 de septiembre. Sus declaraciones públicas añadirán más presión sobre organismos rectores como la FIFA y la UEFA, así como sobre los sindicatos de jugadores, para abordar el calendario implacable en futuras reformas del calendario. El debate sobre la estructura del juego está destinado a continuar, con la influyente voz de Mbappé ahora firmemente parte de la conversación.