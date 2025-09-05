Kylian Mbappé pide descanso y se convierte en el último en criticar el intenso calendario de fútbol

Hablando sobre el tema, Mbappe dijo: "No sé si estamos listos para jugar una temporada de 60 partidos. He visto muchos partidos en mi experiencia, y no puedo recordar a un jugador que haya jugado una temporada de 60 partidos al más alto nivel. La temporada pasada tuve gastroenteritis, ese tipo de virus. Lo pensé y mi forma de pensar ha evolucionado: necesitamos más tiempo para descansar, para las vacaciones.

"La respuesta siempre es que estamos ganando mucho dinero, 'jugad', y por eso jugamos.

"Vi equipos regresar a los entrenamientos cuando aún estábamos en el Mundial de Clubes, así que hay un problema. Hay un problema. Todos deben encontrar una solución. Al final, todos ganarán. Habrá partidos de un nivel más alto. Amamos el fútbol y amamos nuestros trabajos."