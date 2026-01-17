¡Kylian Mbappé ha tenido suficiente! La estrella del Real Madrid se niega a jugar nuevamente hasta estar completamente en forma después de regresar prematuramente de una lesión
Mbappé no jugará para el Real Madrid hasta estar completamente en forma
Informado por L’Equipe, se dice que Mbappé está ‘probablemente fuera’ contra el Levante y ‘incierto’ para el encuentro con el Mónaco que sigue en la Liga de Campeones, ya que solo pretende regresar cuando se sienta completamente ‘libre de molestias’ en su rodilla izquierda. Aunque no se cree que esto esté demasiado lejos, el Real Madrid podría tener que prescindir de su máximo goleador por el momento.
Mbappé se sometió a una resonancia magnética en su rodilla el 31 de diciembre y redujo a la mitad la duración recomendada de indisponibilidad al jugar once días después en la final de la Supercopa, que los Blancos perdieron ante sus archirrivales Barca en lo que sería el golpe final para el exentrenador Xabi Alonso. El nuevo jefe Álvaro Arbeloa no ha tenido mejor suerte hasta ahora, perdiendo 3-2 ante el equipo de segunda división Albacete en la Copa del Rey en un partido de apertura altamente preocupante al mando el miércoles, con Mbappé ausente de la convocatoria.
- Getty Images
Mbappé no tiene "remordimientos" mientras Arbeloa hace una declaración sobre su disponibilidad
Se dice que Mbappé no tiene 'remordimientos' respecto a su decisión de jugar en la final de la Supercopa considerando la magnitud del partido. Pero no tomará más riesgos con su estado físico, con un periodo importante en primavera que se avecina, particularmente antes del Mundial, que espera ganar por segunda vez con Francia en el verano.
A pesar de los informes de que Mbappé no estará en forma para enfrentarse al Levante este fin de semana, el jefe del Real Madrid, Arbeloa, confirmó en su conferencia de prensa que su estrella al menos estará en la convocatoria para enfrentarse al equipo que está en el 19o lugar de La Liga.
“Está mejor y estará en la convocatoria,” dijo Arbeloa a los reporteros sin dar más detalles.
'Arbeloa: Soy el responsable' - Habla sobre la sorprendente derrota ante Albacete
Arbeloa continuó en su rueda de prensa: “No desconozco todo lo que se está diciendo, y obviamente, si alguien quiere que mis palabras sean una crítica a Xabi, no las van a encontrar. Estarán muy equivocados. Lo que sucedió en Albacete fue una falta de ideas, de juego, de forma física… de muchas cosas de las que soy responsable. Solo habrá una persona responsable, y ese es el entrenador del Real Madrid. Con Antonio Pintus, trabajaremos para que los jugadores vuelvan a estar en su mejor forma en todos los aspectos.
“Los jugadores que estaban disponibles para el partido contra Albacete fueron convocados; los que no fueron seleccionados estaban en riesgo de lesión. Cuando quise reconocer el esfuerzo de Vini, fue porque sabía de dónde venía: una semana muy dura, mucho trabajo. No fue solo su disposición, sino también el rendimiento que entregó.
“No estoy diciendo que aquellos que se quedaron no quisieran venir, todo lo contrario. Todos los que estaban disponibles vinieron con nosotros. Decidí que no quería correr ningún riesgo y volvería a hacerlo.”
- Getty Images
Mbappé gestionará su condición física antes de una serie importante.
Será interesante ver si Arbeloa opta por usar a Mbappé contra el Levante el sábado, lo que parecería ir en contra de los deseos del jugador si se cree en los informes procedentes de Francia.
Se dice que Mbappé cree que 'no fue la mejor idea' acortar su período de recuperación y monitorizará su condición antes de decidir cuándo volver a la acción. Es probable que, salvo un retroceso en su problema de rodilla, veamos al francés de vuelta en acción antes de fin de mes. Su antiguo club, el Mónaco, está en el horizonte en la Liga de Campeones el 20 de enero, antes de los enfrentamientos con el Villarreal y el Benfica para cerrar el primer mes de 2026.