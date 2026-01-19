Getty
'Tenemos que protegerlo mejor' - Kylian Mbappé lanza una feroz defensa de su compañero de equipo en el Real Madrid, Vinicius Jr, y del criticado Jude Bellingham tras los brutales abucheos en el Bernabéu
Xabi Alonso se enfrentó con las estrellas antes de su repentino despido
El ganador de la Copa del Mundo, Xabi Alonso, duró solo siete meses al mando, habiendo regresado a un entorno familiar durante el verano de 2025. Se enfrentó a varias figuras prominentes en un equipo que está cargado de 'Galácticos'.
Vinicius, Bellingham y Fede Valverde están entre aquellos que se dice que chocaron con un entrenador que no siempre se inclinaba ante sus demandas. Como resultado, los locales de Madrid se dedicaron a abuchear a los superestrellas durante una victoria 2-0 que los llevó a un punto de los rivales del Clásico, el Barcelona, en la cima de La Liga.
Kylian Mbappé se salvó de los abusos desde las gradas, mientras continuaba su regreso de una lesión, pero puede apreciar por qué los aficionados se sienten frustrados. Sin embargo, él es de la opinión de que todos deberían recibir el mismo trato si hay que resolver algún malestar.
- Getty
Mbappé reacciona a los abucheos del público del Bernabéu
Les dijo a los periodistas antes de un reencuentro de la Liga de Campeones con sus antiguos empleadores en Mónaco el martes, con ese concurso también programado para tener lugar en el entorno hostil del Bernabéu: “Los silbidos… Creo que los entiendo. Lo entiendo. Antes de ser futbolista, era un joven, y cuando no estaba contento, hablaba mal de los jugadores, y si estaba en el estadio, silbaba. Lo entiendo porque no estamos haciendo las cosas bien.
“Lo que no me gustó fue que si van a silbar, debería ser a todo el equipo. No deberían señalar a un solo jugador. Estamos rindiendo mal como equipo, y tenemos el carácter para cambiar esto en el campo. No veo a los aficionados del Real Madrid en nuestra contra. Están enojados, y estoy seguro de que volverán a apoyarnos.”
¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén vistas previas de expertos, predicciones basadas en datos y conocimientos ganadores con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete a nuestra comunidad en crecimiento ahora!
Vinicius emocionado tras recibir insultos desde la grada
Kylian Mbappé continuó diciendo sobre el extremo brasileño Vinicius siendo señalado en los últimos tres partidos en casa del Real Madrid: “Por supuesto, no es culpa de Vini. Es culpa de todo el equipo. Eso es todo lo que tengo que decir a los aficionados. Que abucheen a todo el equipo. Tenemos que aceptarlo, es nuestro trabajo. Sabemos eso. Pero no podemos señalar a unos pocos y decir que es su culpa. Es culpa de todos. En el Real Madrid hay momentos así, y tenemos que cambiar eso.
“No soy Vini. Si quieres, lo buscaré. No tengo que dar consejos. No soy nadie para dar consejos. Mi única responsabilidad es cuidarlo, protegerlo... Cuando está feliz, todo es diferente.”
El francés agregó sobre Vinicius emocionándose en medio de las burlas del público: “Vini, como tú, como ella, como todos. Es un ser humano. Es un jugador fantástico. Es un tipo increíble, tengo la suerte de conocerlo y le tengo mucho cariño. Tenemos que protegerlo mejor. Para que no esté solo contra todos. No está solo en el Real Madrid. Todos estamos con él. Si está en su mejor nivel, es uno de los mejores del mundo.”
- AFP
Bellingham pierde el apoyo de los fanáticos del Madrid
Mbappé dijo sobre el centrocampista internacional inglés Jude Bellingham, quien también se ha convertido en un objetivo para los aficionados descontentos, después de haber sido aclamado como un superhéroe: “Nadie duda de la calidad de Bellingham. Tiene tanto potencial. Cuando está en forma, es uno de los mejores del mundo.
“Es difícil, para todos. Podemos aceptar que los aficionados no estén contentos. Pero deberían abuchear a todos, no se trata de la culpa de Jude o de un jugador en particular. Es nuestro trabajo cambiar la situación. Ganamos en la liga y ahora tenemos que seguir adelante en la Liga de Campeones. Si los aficionados ven que estamos haciendo el esfuerzo, que estamos jugando bien, volverán a apoyarnos.”
El Real se enfrenta a una reunión con Mónaco situado en el séptimo lugar de la tabla de la Liga de Campeones. Solo les quedan dos partidos para asegurar un puesto entre los ocho primeros y la clasificación automática para los octavos de final.
Hacer que todos tiren en la misma dirección, dentro y fuera del campo, será imperativo mientras se persiguen más grandes honores en casa y en el extranjero. A raíz del shock del despido de Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa sigue a cargo de manera interina de los asuntos del primer equipo.
Anuncios