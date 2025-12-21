'La celebración es para él' - Kylian Mbappé envía un mensaje conmovedor a Cristiano Ronaldo después de copiar el icónico 'Siu' de la leyenda del Real Madrid tras el penalti contra el Sevilla

En declaraciones recogidas por la publicación española Mundo Deportivo, Kylian Mbappe dijo: “Es increíble, en mi primer [año completo] poder hacer lo que Cristiano hizo.

“[Él es] mi ídolo, el mejor jugador en la historia del Real Madrid. La celebración es para él. Quería darle un saludo porque siempre ha sido bueno conmigo, me ha ayudado a adaptarme a Madrid, y ahora es genial ayudar a Madrid a ganar partidos.

“Hoy quería compartir eso con él. Tengo una muy buena relación con él, ahora es mi amigo, y le envío mis mejores deseos a él y a todos los aficionados del Madrid, y una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo.

“Es un día especial porque [también] es mi cumpleaños. Siempre he dicho desde que era pequeño que es un sueño jugar un partido profesional en mi cumpleaños, y más aún para mi equipo de ensueño. El gol era terminar el año con una victoria.”

Mbappe no tendrá la oportunidad de romper el récord de Ronaldo ya que el choque del Real con el Sevilla fue su último partido de 2025. El equipo de Alonso no volverá a la acción hasta que viajen para enfrentarse al Real Betis de Manuel Pellegrini el domingo 4 de enero.