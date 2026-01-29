Kylian Mbappé critica a sus compañeros del Real Madrid por la falta de 'deseo' y afirma que Los Blancos no son un 'equipo de campeones' tras caer a los play-offs de la UCL
El Real Madrid terminó noveno y entró en los play-offs
Un final entre los ocho primeros en la fase de liga habría asegurado el paso automático a los octavos de final, pero se hicieron las cosas de manera espectacular en Lisboa. El Real, que está trabajando bajo la dirección del entrenador interino Álvaro Arbeloa tras el despido de Xabi Alonso, rara vez pareció que pudiera completar el trabajo en el Estadio da Luz.
Tomaron la delantera, ya que Mbappé marcó el primero de sus dos goles de la noche, pero estaban perdiendo al medio tiempo y siempre estuvieron persiguiendo el juego desde ahí. Benfica, con el antiguo entrenador de los Blancos, José Mourinho al mando, finalmente prevaleció 4-2.
Un cabezazo en el minuto 98 del portero Anatoliy Turbin los metió en los play-offs, mientras que el Real fue condenado al noveno lugar y puede que tenga que enfrentarse nuevamente al Benfica para mantener vivas sus aspiraciones de gloria continental.
- Getty
Mbappé no tiene pelos en la lengua en una crítica mordaz hacia el Real
Mbappe estuvo menos que impresionado por lo que presenció en Portugal, con el francés ganador del Mundial diciéndoles a los periodistas: “No se trata de calidad, y no se trata de táctica. Se trata de tener más deseo que tu oponente.
“Podías ver que todo estaba en juego para el Benfica, y no podías ver eso para nosotros, y ese es un problema. Antes del partido, ambos equipos tenían algo por lo que jugar: nosotros por estar entre los ocho primeros, y el Benfica entre los 24. Lo vimos del Benfica, pero no lo viste de nosotros.
“No tengo una explicación clara. No fue lo mismo [en Benfica] que contra el Villarreal, y ese es un problema. No estamos siendo consistentes en nuestro juego. Tenemos que resolver eso. No podemos hacerlo un día, y luego no otro. Un equipo de campeones no hace eso. Tenemos dos partidos más, y eso duele un poco. Queríamos tener tiempo en febrero para trabajar en nuestro juego, y en su lugar jugaremos los play-offs.”
Vergonzoso: Real Madrid concedió un gol al portero del Benfica
Mbappé continuó diciendo, con el jugador de 27 años claramente molesto por la falta de consistencia del Real, después de una humillante derrota en la Copa del Rey en Albacete seguida por dos victorias en La Liga y una paliza de 6-1 al Mónaco en Europa: “Lo que hicimos hoy no fue normal. Teníamos un objetivo claro de terminar entre los primeros ocho para tener dos partidos menos y aligerar la carga, pero empezamos muy mal.
“Ellos merecieron marcar primero. Tuvimos una oportunidad y marcamos. Pensé que eso nos metería en el juego, pero fue todo lo contrario. Ellos fueron mejores y si se hubieran ido al descanso ganando 5-1, no habría sorprendido a nadie.
“Salimos con la intención de cambiar lo que había pasado. Concedimos un gol que duele un poco porque vino de una jugada directa, y a partir de ahí el juego se terminó. Cuando estás un gol abajo, tratas de presionar, pero el oponente pierde tiempo y eso es parte del juego. No marcamos el ritmo ni mostramos suficiente creatividad para crear ocasiones claras.”
Mbappé dijo sobre ver al portero ucraniano Turbin encontrar la red: ”El cuarto gol no cambia nada, pero es un poco embarazoso.”
- Getty
Mbappé, 'irritado' por la actitud de algunos compañeros del club
Informes en España, de ABC Sports, afirman que Mbappé se está volviendo "cada vez más irritado por lo que considera una actitud irresponsable de algunos de sus compañeros de equipo durante una temporada que comienza a desmoronarse en momentos clave".
Exige los más altos estándares de sí mismo, con 36 goles registrados esta temporada en 29 apariciones, y espera que los demás sigan la misma línea. Eso no siempre ha sido el caso en una campaña que ha brindado más cambios fuera del campo y algunas preguntas incómodas en el mismo.
El Real descubrirá la identidad de sus oponentes de play-off -ya sea el Benfica o el Bodo/Glimt- cuando el sorteo tenga lugar el viernes. Luego volverán a la acción doméstica el domingo cuando reciban al Rayo Vallecano.