De Kylian Mbappé a Christian Pulisic: Un paquete inicial para el Mundial 2026 organizado por Canadá, Estados Unidos y México

¿Quieres saber de qué va la Copa del Mundo? En esencia, es el mayor escenario del fútbol: la cita donde se reúnen las mejores selecciones del planeta y solo una termina levantando el trofeo más emblemático del deporte. Se disputa cada cuatro años, con países compitiendo por el honor de albergarla. La edición más reciente coronó a la Argentina de Lionel Messi tras una final que muchos consideran, sin demasiada discusión, el mejor partido que ha ofrecido este deporte.

Pero ¿qué hace especial a esta Copa del Mundo? Para empezar, se jugará en casa: Estados Unidos, México y Canadá serán los coanfitriones, aunque la mayoría de los partidos —incluida la final— se disputarán en territorio estadounidense. Además, será la más grande de la historia, con un formato ampliado a 48 selecciones en lugar de las tradicionales 32, un cambio que ha generado opiniones divididas. Hay claros atractivos: más figuras, cruces de alto nivel y un torneo notablemente equilibrado, con cuatro o cinco selecciones con opciones reales al título y sin un favorito indiscutido.

La Copa del Mundo está a menos de 150 días. Para quienes quieren ponerse al día antes de junio, este es el paquete de inicio de GOAL para el torneo.