Kylian Mbappé causa polémica en Francia con visita a club de pádel en Dubái después de retirarse de la convocatoria de Didier Deschamps por lesión

Mbappé desata una nueva tormenta tras viaje a Dubái
La ausencia de Mbappé del último partido de clasificación de Francia para el Mundial en Azerbaiyán ha creado una renovada tensión después de que el delantero viajara a Dubái poco después de ser liberado del servicio con el equipo nacional. Declarado no disponible por Didier Deschamps, se esperaba que la estrella del Real Madrid se sometiera a exámenes médicos en Madrid antes de reincorporarse al calendario de entrenamientos de su club. En cambio, etiquetas de equipaje publicadas por la cuenta de Instagram Drikcfootball mostraron al delantero saliendo de París hacia Dubái el sábado pasado por la mañana.
Como informó L'Equipe, Mbappé se alojó varios días en el lujoso hotel Atlantis The Royal y visitó el club “Padel One”, aunque no está claro si jugó o simplemente asistió. Su viaje se produjo apenas 24 horas después de que la Federación Francesa de Fútbol (FFF) emitiera un comunicado explicando que sufría “de una inflamación en su tobillo derecho, que requiere más exámenes,” después de su doblete contra Ucrania, un partido que aseguró la clasificación de Francia para el próximo Mundial.
Este desvío repentino a Dubái, sin detenerse en Madrid para evaluación, ha planteado duras preguntas, recordando el otoño de 2024 cuando las ausencias recurrentes de Mbappé para Les Bleus ya habían causado fricción poco después de su fichaje por el Real Madrid. Una vez más, ha dejado a muchos en Francia cuestionando la gestión de su estado físico, su comunicación y el momento de sus actividades personales durante los descansos internacionales.
Deschamps explica preocupaciones por lesiones en medio de problema ‘crónico’
El entrenador de Francia, Deschamps, intentó calmar las tensiones pero terminó agregando más capas al debate. Hablando con L’Equipe TV, aclaró el problema de tobillo de larga duración que lo obligó a liberar al jugador, diciendo: “Tiene una inflamación casi crónica porque ha tenido este problema de tobillo durante un tiempo. Incluso si no le impide jugar. Creo que no hay riesgo que tomar dado que ya nos hemos clasificado, y lo he puesto a disposición del Real Madrid.”
El presidente de la FFF, Philippe Diallo, añadió contexto histórico al reflexionar sobre la importancia del delantero, diciendo en ese momento: “Actualmente está pasando por un momento deportivo delicado. Cuando es el mejor jugador del mundo, se convierte en un activo insustituible para el equipo nacional francés. Mi único deseo es que vuelva a su mejor nivel y se reincorpore a nosotros en marzo para la próxima convocatoria, aportando todo lo que siempre nos ha dado.”
Problemas recurrentes, distracciones y frustración con el equipo nacional
Mbappe ha estado manejando molestias en el tobillo desde el 4 de octubre, cuando sufrió un golpe contra el Villarreal. Aunque ha seguido jugando, el dolor no ha desaparecido por completo, y Deschamps admitió que el problema es propenso a recaídas.
Pero la controversia va más allá de las lesiones, ya que la estrella del Real Madrid también soportó un período de seis meses sin jugar para Les Bleus coincidiendo con un presunto caso de agresión sexual en Estocolmo, una acusación que ha negado firmemente. Para las autoridades francesas, tales turbulencias fuera del campo, combinadas con el recurrente “problema de tobillo,” continúan colocando al jugador bajo intenso escrutinio en un momento en que cada ausencia se convierte en parte de una narrativa más amplia.
Este último incidente, retirarse de Francia debido a inflamación solo para aparecer en Dubái días después, ha profundizado la frustración.
El Real Madrid regresa para el enfrentamiento contra el Elche
A pesar del ruido alrededor de su ausencia, no se espera que el Real Madrid realice más exámenes médicos a Mbappé, ya que no se ha planeado nada todavía. El delantero debe regresar a Valdebebas el miércoles para recibir tratamiento. Si entrena según lo planeado el viernes, sin sesión programada el jueves, se espera que juegue como titular contra el Elche el domingo, ya que Xabi Alonso busca gestionar las cargas de trabajo durante una temporada exigente.
Dentro del Real Madrid, la atención parece centrarse menos en la molestia del tobillo y más en la carga psicológica vinculada a la disputa legal en curso de Mbappé con el Paris Saint-Germain. Sin embargo, en términos deportivos, Mbappé sigue siendo crucial mientras el Madrid navega por una serie de partidos apretados en La Liga y Europa.
Para Francia, todas las miradas ahora se centran en la ventana internacional de marzo, y si Mbappé regresa totalmente en forma y disponible, esta controversia se desvanecerá. Pero si siguen más ausencias, viejas tensiones resurgirán una vez más.