Tras un par de días llenos de acontecimientos para el Real, los Blancos regresaron al entrenamiento el martes, antes de un choque de la Copa del Rey con el Albacete el miércoles. Se esperan cambios significativos en su equipo al enfrentarse a un rival de la segunda división.

Lo más probable es que Mbappe no hubiera jugado en ese partido incluso si estuviera completamente en forma. Sin embargo, ha estado cuidando una lesión de rodilla últimamente y solo fue nombrado en el banco para un encuentro con el Barcelona en el Medio Oriente.

Fue introducido durante la segunda mitad de ese partido, ya que el Real se encontraba persiguiendo el juego y más títulos importantes, pero hizo poco impacto en una derrota 3-2. El ganador de la Copa del Mundo ahora está siendo concedido otro descanso.