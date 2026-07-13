Koundé defiende a Yamal: «Hace lo mismo en el Barcelona»

Koundé explicó: «El discurso de Deschamps nos impactó mucho. Fue un discurso magnífico; al terminar, los aplausos no cesaban, porque, como él mismo dijo, habló desde el corazón. Totalmente sincero. Esta selección ha mostrado gran cohesión desde el inicio del torneo y ya en las concentraciones de 2022 y 2024. Hemos creado un vestuario donde todos convivimos en armonía y perseguimos el mismo objetivo; esa es una de nuestras mayores fortalezas. Se nota en el campo: disfrutamos jugando juntos, corremos los unos por los otros y nos esforzamos por nuestros compañeros. Mañana tendremos que dar lo mejor de nosotros si queremos clasificarnos para la final».

Sobre la relación entre Mbappé y Dembélé, añadió: «Es casi fraternal. Crecieron juntos en el fútbol y se conocen desde hace años. Además, aportan mucha alegría al grupo: ambos son muy bromistas, como la mayoría del vestuario, lo que crea un ambiente fantástico y positivo fuera del campo. En el campo, todos ven lo decisivos que son; desde el inicio del Mundial marcan la diferencia y esperamos que mañana vuelvan a hacerlo».