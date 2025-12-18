Man Utd AFCON beneficiaries GFXGetty/GOAL
Kobbie Mainoo, Joshua Zirkzee y los seis jugadores del Manchester United que pueden aprovechar las ausencias de los Red Devils por la Copa África

La Copa Africana de Naciones es el evento más grande para el fútbol del continente fuera de la Copa del Mundo, pero para los clubes, especialmente los de la Premier League, puede causar un gran dolor de cabeza. En esta ocasión, el próximo mes podría ser un período particularmente doloroso para el Manchester United, ya que el torneo les privará de tres de sus habituales titulares: Noussair Mazraoui, Bryan Mbeumo y Amad Diallo.

Los tres jugadores forman todo el lado derecho del equipo titular de Ruben Amorim, habiendo jugado un total combinado de 3,051 minutos esta temporada. Esa es la segunda mayor cantidad de minutos jugados por aquellos de un solo club de la Premier League que se dirigen a la AFCON, solo detrás de Fulham. Amad, Mbeumo y Mazraoui también tienen 11 goles y asistencias entre ellos, los más altos de la liga junto con el trío nigeriano de Fulham, compuesto por Calvin Bassey, Alex Iwobi y Samuel Chukwueze. 

Mientras Mazraoui ha estado entrando y saliendo del equipo debido a problemas con lesiones, Mbeumo ha comenzado cada partido de la Premier League, mientras que Amad solo se ha perdido uno. Mbeumo es el máximo goleador del United con seis goles, mientras que Amad es el cuarto mayor proveedor de goles para el equipo de Amorim.

Pero la pareja aporta mucho más que goles y asistencias gracias a su impresionante entendimiento mutuo por el flanco derecho, así como sus niveles de resistencia y esfuerzo. Su importancia para el equipo se puede ver en cuánto trabajo se dedicó a asegurar que ambos estuvieran disponibles para jugar contra Bournemouth el lunes, aunque esa fuera la fecha límite establecida por la FIFA para que todos los jugadores fueran liberados para el torneo.

Pero cada crisis también representa una oportunidad, y el torneo en Marruecos es un salvavidas para varios jugadores del United, quienes pueden usar las próximas cuatro semanas y siete partidos para demostrar su valía y recuperar su lugar en los planes de Amorim...

    Kobbie Mainoo

    El hermano de Kobbie Mainoo atrajo mucha atención con su camiseta de 'Free Kobbie Mainoo' durante el partido contra Bournemouth, pero la AFCON debería al menos llevar a que el graduado de la academia obtenga muchos más minutos. Aunque la posición preferida de Mainoo, la de No.8, no está siendo liberada, los tres lugares adicionales en el once titular que ahora están en juego presentan muchas oportunidades para él. 

    Si Amorim mantiene en gran medida su formación 3-4-3 durante el próximo mes, Mainoo puede ocupar el lugar de Mbeumo como uno de los No.10. Es un rol en el que destacó durante un partido de la Europa League contra el FCSB la temporada pasada, asistiendo un gol para Diogo Dalot antes de anotar él mismo. Alternativamente, Amorim podría desplazar a Bruno Fernandes al lugar vacante por Mbeumo y Mainoo podría finalmente asumir el rol en el mediocampo que siempre ocupa el capitán del United.

    Por cierto, la suspensión de un partido de Casemiro por acumulación de tarjetas amarillas significa que otro lugar en el mediocampo estará abierto contra el Aston Villa el domingo. En otras palabras, si Mainoo no está en la alineación en Villa Park, entonces toda la familia del jugador podría empezar a criticar al entrenador a través de su vestimenta.

    Joshua Zirkzee

    El estatus de Joshua Zirkzee como jugador de rol en el equipo se resumió cuando fue ingresado en tiempo de descuento contra Bournemouth y con solo cinco minutos restantes en Wolves la semana anterior. Su única participación regular en la alineación fue cuando comenzó tres partidos mientras Matheus Cunha y Benjamin Sesko estaban lesionados, y aunque en su mayoría luchó por tener un impacto, Zirkzee sí recordó a los aficionados su capacidad para anotar goles difíciles al disparar desde el ángulo más cerrado en el Crystal Palace.

    Zirkzee puede jugar como un número 10 mientras Mbeumo está fuera, y una serie regular de partidos podría ser justo lo que necesita para recuperar su confianza y agregar un par de goles más a su escaso recuento de siete goles desde que se unió al club en 2024 por £34 millones ($45 millones).

    Benjamin Šeško

    El fichaje más grande del verano del United también ha sido el más decepcionante. Ha habido mucha crítica en torno a Benjamin Sesko debido a su tarifa de transferencia de £74 millones ($99 millones) y, hasta ahora, hay poca evidencia de que sea una mejora respecto a Rasmus Hojlund, especialmente ahora que el danés está anotando regularmente para el Napoli. 

    Sesko acaba de regresar después de más de un mes fuera por lesión, y ahora tiene la responsabilidad adicional de empezar a rendir con Mbeumo fuera de acción. Sesko no siempre ha sido titular incluso cuando está en forma, pero la escasez de atacantes ahora significa que debería estar en casi todas las alineaciones hasta que Mbeumo regrese. 

    Las ausencias del internacional camerunés y de Amad también podrían beneficiar a Sesko de una manera diferente, ya que el equipo tendrá que replantearse cómo juegan dado que les faltará la velocidad vertiginosa del dúo africano. Por lo tanto, tiene más sentido utilizar a Sesko como punto focal y jugar más centros hacia él, dándole la oportunidad de aprovechar al máximo su altura de 6'5".

    Shea Lacey

    Nacido y criado en Liverpool y con un abono de temporada en Anfield durante varios años, Shea Lacey se ganó una reputación por imitar los trucos de Ronaldinho cuando era un niño. Ha pasado la mayor parte de su vida ascendiendo en la academia de United y está a punto de hacer su debut después de haber sido nombrado en el banquillo en cuatro de los últimos cinco partidos. 

    El joven de 18 años, que obtuvo algo de experiencia con el primer equipo en mayo durante la gira de postemporada por Asia, puede ser joven e inexperto. Sin embargo, tiene la ventaja de ser un extremo derecho zurdo y, por lo tanto, el mejor reemplazo similar para Amad y Mbeumo en el equipo.

    Patrick Dorgu

    Patrick Dorgu fue la primera contratación de Amorim en enero, pero su importancia ha disminuido significativamente en el último mes, comenzando solo un juego desde el último descanso internacional. Dalot lo ha sustituido como lateral izquierdo a pesar de ser diestro, con el portugués mejorando enormemente en las últimas semanas mientras contribuye con goles en los últimos tres juegos.

    Sin embargo, las ausencias de Mazraoui y Amad significan que Amorim podría tener poco margen de elección y devolver a Dalot al flanco derecho, ya sea como carrilero o en una defensa más tradicional de cuatro si el entrenador repite la formación que utilizó contra el Bournemouth. Dorgu ha sido un jugador frustrante de ver debido a sus pases erráticos cuando llega a la línea de fondo, pero la única manera para que mejore es con más tiempo de juego, y está a punto de obtenerlo.

    Tyler Fredricson

    Tyler Fredricson hizo dos apariciones en la Premier League la temporada pasada, y el lunes contra Bournemouth volvió al banquillo por primera vez en tres meses, gracias a que Mazraoui no fue liberado por Marruecos. Su última aparición con el primer equipo fue en la derrota de la Carabao Cup contra Grimsby Town, cuando fue retirado después de solo 45 minutos con el equipo perdiendo 2-0 ante el equipo de la Liga Dos, lo que mostró que aún tiene mucho que aprender. 

    Pero la falta de opciones defensivas de United, con Matthijs de Ligt y Harry Maguire probablemente no disponibles de nuevo para el viaje a Villa, significa que él es el siguiente en la fila, y solo una lesión más durante el próximo mes significará que Amorim tendrá que recurrir a Fredricson de nuevo. Será una curva de aprendizaje pronunciada para él, un caso de hundirse o nadar, pero dado cuánto ha desaparecido del equipo desde su debut, es una oportunidad que Fredricson no puede permitirse no aprovechar.

