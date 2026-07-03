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Kimmich señala a sus compañeros de la Mannschaft

Alemania vs Paraguay
Alemania
Paraguay
World Cup
O. Kahn
J. Kimmich
Alemania

Oliver Kahn, leyenda de Alemania, afirma que el talento lleva al jugador al Mundial, pero que la responsabilidad decide cuánto dura su estancia.

Tras la eliminación de Alemania en octavos del Mundial, llovieron las críticas.

En LinkedIn, Kahn publicó un comunicado sobre la situación de la selección.

Eldiario «AS» recogió su declaración: «El debate sobre el próximo seleccionador no aborda el quid de la cuestión. Tres seleccionadores han fracasado en el mismo punto: Joachim Löw, Hansi Flick y Nagelsmann. Tres filosofías futbolísticas diferentes».

Sobre los fracasos mundialistas, añadió: «Si tres seleccionadores con enfoques distintos fracasan en el mismo punto, el problema es más profundo».

Kahn también criticó a los jugadores y recordó la tanda de penaltis perdida ante Paraguay.

«Hay una imagen que refleja esta eliminación mejor que cualquier estadística. Cuando el partido llegó a la tanda de penaltis, se veía a Kimmich buscando a los lanzadores. Para mí, ese fue el momento más revelador. Un equipo de élite no busca voluntarios en un momento así», afirmó.

  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    Los jugadores de la selección alemana deben tener la confianza para asumir la responsabilidad.

    Oliver Kahn añadió: «Desde niños aprendemos a tomar decisiones difíciles y a asumir errores. Si no lo has aprendido, no lo dominarás de pronto solo por ponerte la camiseta de la selección».

    Kahn explicó que al equipo alemán no le falta talento, sino «la confianza natural para asumir la responsabilidad en los momentos decisivos».

    Nos enzarzamos en debates sobre quién se va, y depositamos esperanzas en el próximo salvador, en vez de preguntarnos por qué repetimos los mismos patrones desde hace años. Cambiamos de caras y lo llamamos cambio, pero evitamos la pregunta clave: ¿estamos dispuestos a pagar el precio del máximo nivel?».

    Concluyó: «El talento te lleva al Mundial, pero la responsabilidad decide cuánto duras en él».

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