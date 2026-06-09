Kieran Trippier ficha por el Wolverhampton Wanderers como agente libre

La directiva ve la llegada del defensa como una declaración de intenciones para la exigente temporada en la Championship. El presidente ejecutivo, Nathan Shi, afirmó: «Kieran ha jugado al más alto nivel y estamos encantados de que haya elegido al Wolves para su próxima etapa.

Es un jugador de gran calidad, con un liderazgo insuperable y una voluntad innata de ganar; además, su experiencia en la Premier League, la Champions League y con la selección será fundamental para nuestro plantel.

Sabemos el reto que nos espera en la Championship, pero su llegada demuestra nuestra ambición. Estamos deseando ver cómo aporta su profesionalidad, carácter y unos estándares excepcionalmente altos a la plantilla y ayuda a impulsar al club hacia adelante».

El director técnico Matt Jackson añadió: «Estamos muy contentos de haber traído a Kieran a los Wolves. Ha sido un gran trabajo en equipo entre Rob, Nathan y yo, y él se ha comprometido de verdad con el proyecto.

Era nuestro objetivo número uno y era vital ficharlo al inicio del mercado para que se incorporara el primer día de la pretemporada.

Su compromiso demuestra que el club sigue siendo atractivo para jugadores de primer nivel».