Kevin Filling: El crack adolescente vinculado al Manchester United sigue los pasos del sueco Alexander Isak

Al día siguiente, AIK anunció que el joven Filling había firmado su primer contrato profesional para mantenerlo en el club hasta junio de 2028.

"Se siente completamente irreal firmar mi primer contrato con AIK", comentó efusivamente. "Es un sueño hecho realidad poder ascender al equipo masculino a los 16 años y ahora espero continuar mi desarrollo para lograr mi próximo sueño en el futuro, que es ganar la medalla de oro del Campeonato Sueco con AIK."

Sin embargo, las hazañas de Filling como goleador en su debut desafortunadamente no provocaron un avance inmediato, ya que se supo que el adolescente había sufrido una lesión en la rodilla. Ese problema lo mantendría fuera durante dos meses, y desde entonces ha sido reintroducido paulatinamente a la acción, comenzando solo uno de los ocho partidos desde finales de agosto, aunque aún estará contento con ese nivel de tiempo de juego a su edad.

Sin embargo, ha conseguido su segundo gol en la categoría senior para AIK en otro momento eufórico, elevándose más alto para cabecear el gol de la victoria en el minuto 96 contra los rivales de Estocolmo, IF Brommapojkarna. "Esto es lo mejor que hay, así debería ser el fútbol", dijo a HBO Max después con los brazos extendidos en una entrevista refrescantemente entusiasta. "Una oportunidad, un gol, es suficiente."

A nivel internacional, Filling ya forma parte del equipo sub-18 de Suecia y recientemente anotó un doblete contra Gales en un amistoso. Ya había representado a las selecciones sub-15, sub-16 y sub-17, y parece destinado a debutar con la selección mayor en un futuro no muy lejano.