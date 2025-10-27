Kevin De Bruyne se lesiona y estará fuera lo que resta de año tras penal fallado contra el Inter

Lo que comenzó como una noche de redención para el Napoli terminó en desesperación cuando su maestro del mediocampo, Kevin De Bruyne, cojeó apenas minutos después de convertir un penal en la victoria 3-1 sobre el Inter. Los exámenes posteriores en el Hospital Pineta Grande confirmaron los peores temores del club: el mediocampista sufrió un desgarro de alto grado en el bíceps femoral de su muslo derecho. El comunicado oficial del Napoli confirmó la lesión y señaló que De Bruyne ya ha iniciado su programa de rehabilitación.

El tiempo de recuperación se estima hasta finales de febrero o principios de marzo, lo que descarta prácticamente al belga del resto de la temporada 2025. La lesión resulta especialmente preocupante, ya que De Bruyne se había sometido a cirugía en el mismo músculo en 2023 y se perdió gran parte de la campaña anterior con el Manchester City. Esta recurrencia no solo amenaza su temporada, sino que también obliga al Napoli a replantear su estructura ofensiva.

Para un jugador que se había convertido rápidamente en el símbolo del nuevo Napoli de Conte, este giro es brutal. De Bruyne había sido clave en la reconstrucción del ritmo ofensivo del equipo, aportando no solo goles y asistencias, sino también compostura y visión a un conjunto que a menudo oscila entre la brillantez y el caos.

