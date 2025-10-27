AFP
Kevin De Bruyne se lesiona y estará fuera lo que resta de año tras penal fallado contra el Inter
La lesión de Kevin De Bruyne sacude al Napoli
Lo que comenzó como una noche de redención para el Napoli terminó en desesperación cuando su maestro del mediocampo, Kevin De Bruyne, cojeó apenas minutos después de convertir un penal en la victoria 3-1 sobre el Inter. Los exámenes posteriores en el Hospital Pineta Grande confirmaron los peores temores del club: el mediocampista sufrió un desgarro de alto grado en el bíceps femoral de su muslo derecho. El comunicado oficial del Napoli confirmó la lesión y señaló que De Bruyne ya ha iniciado su programa de rehabilitación.
El tiempo de recuperación se estima hasta finales de febrero o principios de marzo, lo que descarta prácticamente al belga del resto de la temporada 2025. La lesión resulta especialmente preocupante, ya que De Bruyne se había sometido a cirugía en el mismo músculo en 2023 y se perdió gran parte de la campaña anterior con el Manchester City. Esta recurrencia no solo amenaza su temporada, sino que también obliga al Napoli a replantear su estructura ofensiva.
Para un jugador que se había convertido rápidamente en el símbolo del nuevo Napoli de Conte, este giro es brutal. De Bruyne había sido clave en la reconstrucción del ritmo ofensivo del equipo, aportando no solo goles y asistencias, sino también compostura y visión a un conjunto que a menudo oscila entre la brillantez y el caos.
La crisis de lesiones de Conte se agrava
Conte ahora enfrenta una verdadera crisis que está llevando su plantilla al límite. Además de la baja de De Bruyne, el Napoli pierde a varias piezas clave: David Neres, quien sufrió otra lesión muscular contra el Inter; Alex Meret, fuera de acción por una fractura en el metatarso; y Stanislav Lobotka, que se espera que regrese solo después del partido contra el Atalanta. Romelu Lukaku, Nikita Contini y Amir Rrahmani siguen siendo dudas, mientras que Rasmus Hojlund también lidia con molestias musculares.
“Sabemos lo que Kevin puede ofrecernos. Necesita apoyo, como siempre digo. Podemos pasar de excesos absurdos a extremos. Debo encontrar las mejores soluciones, teniendo en cuenta que es nuestro segundo año y será muy complejo, con partidos cada tres días e incorporando nuevos jugadores,” comentó Conte.
A pesar de su tono pragmático, queda claro que Conte está en modo de emergencia. Cada encuentro exige improvisación táctica, obligándolo a rotar o depender de jugadores que no están al 100%. El último revés de Neres solo agrava la situación: el brasileño, que mostraba buen ritmo antes de salir cojeando contra el Inter, sufrió una distensión muscular que lo mantendrá fuera de las canchas durante varias semanas.
Lo que De Bruyne aporta a la mesa
Antes de su lesión, De Bruyne no solo era el creador de juego del Napoli, sino también su verdadero orquestador. En ocho partidos de la Serie A esta temporada, había anotado cuatro goles, tres de ellos de penalti. La química de De Bruyne con Frank Anguissa y Scott McTominay permitía al Napoli dominar las transiciones, combinando fuerza física con inteligencia en los movimientos. Su creatividad desde posiciones más retrasadas equilibraba el sistema directo de Conte.
Como lo resumió Conte: “Cuando él lo hace bien, el equipo lo hace bien. Cuando lo hace mal, el equipo lo hace mal.”
Sin De Bruyne, el Napoli pierde no solo técnica y creatividad, sino también liderazgo y serenidad bajo presión. Su capacidad para dictar el tempo y ejecutar pases que rompen líneas será especialmente extrañada en partidos clave, como el próximo encuentro de la Liga de Campeones contra el Eintracht Frankfurt, donde su experiencia habría sido crucial.
Las repercusiones tácticas son inmediatas. McTominay podría adelantarse, mientras Anguissa asumiría más responsabilidad creativa para suplir el vacío, pero ninguno posee la visión ni el control del ritmo que ofrece De Bruyne.
El camino por delante para el Napoli
La victoria del Napoli sobre el Inter fue su actuación más completa de la temporada: estructurada, segura y letal al contraataque. Sin embargo, la lesión de De Bruyne ha ensombrecido ese triunfo. El desafío de Conte ahora consiste en mantener el equilibrio táctico sin su mediocampista estrella.
La próxima serie de partidos será decisiva. Lecce y Como ofrecen un posible respiro, pero el duelo de la Liga de Campeones contra el Eintracht Frankfurt el 4 de noviembre podría marcar el rumbo de su campaña europea. El Napoli lidera nuevamente la Serie A con 18 puntos, igualando con la Roma pero aventajándola en diferencia de goles. Mantener el impulso con una plantilla mermada requerirá toda la adaptabilidad y recursos de Conte.
