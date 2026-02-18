¡Kevin De Bruyne está de vuelta! La estrella del Nápoles regresa a Italia tras una larga rehabilitación por lesión que entra en su recta final

El camino de vuelta no ha sido nada fácil para el exjugador del Manchester City. Han pasado 116 días desde que la temporada de De Bruyne se vio truncada de forma devastadora el 25 de octubre. Durante un partido de alto riesgo contra el Inter, el centrocampista sufrió una grave lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha mientras transformaba un penalti en el primer minuto. Ver al belga llorando fue un duro golpe para los Partenopei. Siguiendo el consejo de los especialistas, se sometió a una operación en Amberes el 29 de octubre y ha pasado los últimos meses en una clínica especializada en Bélgica.

Según el Corriere dello Sport, su regreso a Italia está previsto para este fin de semana, por lo que podrá ver a sus compañeros cuando estos vuelvan a los entrenamientos el lunes. Sin embargo, aún no está claro cuándo podrá participar con el resto del grupo, y mucho menos volver a la convocatoria para los partidos.

En un giro del destino, la rehabilitación de De Bruyne coincidió con la de su compañero de selección Romelu Lukaku. Mientras que Lukaku ya ha logrado volver a la convocatoria de Conte, el camino de De Bruyne requirió una intervención quirúrgica. A pesar de los diferentes enfoques de su recuperación, ambos jugadores comparten un objetivo común: recuperar su mejor forma física para liderar la carga del Nápoles en la Serie A y asegurarse un puesto en la Copa del Mundo de 2026 en Norteamérica. Para De Bruyne, que cumplirá 35 años en junio, este verano representa una última oportunidad de alcanzar la gloria mundial.