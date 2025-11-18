¿Karim Benzema vuelve al Real Madrid? El delantero dice que el regreso al Bernabéu 'podría suceder' mientras pone en duda su futuro en Al-Ittihad

Benzema ha estado disfrutando al máximo en Arabia Saudita después de lograr todo lo que había que lograr a nivel de clubes tras un glorioso período de 14 años con el Real Madrid. Firmado con un contrato de tres años en 2023, Benzema ha traído el éxito a Al-Ittihad y se ha convertido en uno de los pioneros del fútbol saudí. Él condujo a Al-Ittihad a un doblete doméstico la temporada pasada, ya que sus 25 goles en todas las competiciones ayudaron a los Tigres a conquistar la Pro League Saudí y los títulos de la King's Cup.

Desde que dejó Europa, Benzema ha marcado 46 goles en 75 partidos y aún se muestra en gran forma. Sus números goleadores están a la par con los que produjo en sus últimos años en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, estando el francés en los últimos siete meses de su contrato en Jeddah, su futuro se ha convertido en un tema de encendida discusión.

En una reciente entrevista, el jugador de 37 años habló sobre su futuro, donde abordó un posible regreso a los Blancos.