"Es como el Real Madrid de Asia" - Karim Benzema revela la ambición del Al-Hilal tras un fichaje que enfureció a Cristiano Ronaldo

Tras su sorprendente traspaso dentro de la Saudi Pro League, Karim Benzema no tardó en trazar comparaciones entre su nuevo club y el equipo más laureado de la historia del fútbol europeo. El Balón de Oro 2022, que pasó 14 años gloriosos en el Santiago Bernabéu, considera que la mentalidad y la dimensión de Al-Hilal son muy similares a las del Real Madrid.

“Estoy bien, estoy feliz de estar aquí”, afirmó Benzema en declaraciones al sitio web oficial del club después de su primera sesión de entrenamiento bajo la dirección de Jorge Jesus. “Tras mi primer entrenamiento con el equipo y con el entrenador, estoy muy contento de formar parte de este grupo. Es un gran equipo, con una historia importante. Han ganado muchos trofeos”.

Después, el delantero francés dejó una frase que seguramente entusiasmará a la afición de Al-Hilal y no caerá nada bien entre sus rivales: “Es similar, como el Real Madrid en Asia. Todo está bien: la afición es buena, juegan bien, tienen grandes jugadores y una mentalidad ganadora”.

El atacante de 38 años también confesó que su admiración por el club viene de tiempo atrás, recordando enfrentamientos amistosos durante su etapa en Europa. “Este equipo ya me gustaba desde antes. Jugué contra ellos con el Madrid y nunca fue un partido fácil. Tengo buenos recuerdos de aquellos encuentros. Hoy estoy feliz porque soy jugador de Al-Hilal”.