Karim Benzema habría provocado a Cristiano Ronaldo con una broma sobre el título saudí tras cerrar su fichaje por el Al-Hilal.

Benzema está encantado con su comienzo de 2026, tras disfrutar de un debut de ensueño en el Al-Hilal. Marcó un hat-trick en su primera aparición con su nuevo equipo. Para entonces, Ronaldo ya había decidido descartarse de la selección del Al-Nassr.

El mejor jugador portugués de todos los tiempos se ha perdido dos partidos, y The Telegraph, entre otros medios, ha informado de que el cinco veces ganador del Balón de Oro está «enfadado por el discreto mercado de fichajes de enero del Al-Nassr». Esta postura se ha adoptado a pesar de que el Al-Nassr ha gastado más de 400 millones de euros (348 millones de libras esterlinas/476 millones de dólares) durante su estancia en Riad.

El exdelantero del Manchester United, el Real Madrid y la Juventus también tiene el contrato más lucrativo del fútbol mundial, que, según se informa, le reporta cerca de 500 000 libras al día. Todo eso no es suficiente para mantener contento a CR7.

The Telegraph afirma que el estado de ánimo de Ronaldo se ha visto empañado por una jovial conversación con su antiguo compañero en el Santiago Bernabéu, Benzema. Se dice que «miró su contrato con el Al-Ittihad y pensó que podía ganar un poco más».

Tras conseguir un aumento de sueldo en el Al-Hilal, el francés «envió un mensaje de texto a Ronaldo y le comentó en tono de broma que no solo había conseguido un aumento de sueldo, sino que también iba a volver a ganar el título». Es poco probable que esa burla haya sentado bien en la casa de Ronaldo, ya que el eterno jugador de 41 años ha dejado claro que está decidido a saborear la gloria del título saudí en 2025-26.