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Kaká: «Esta noche todo cambiará, Yamal... y Messi es excepcional»

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
L. Yamal
Kaka
L. Messi
España
Argentina
EE. UU.
Brasil

Un valioso consejo para los jugadores de España y Argentina

Han pasado 24 años desde que Brasil levantó la Copa del Mundo en Yokohama, pero Kaká recuerda con precisión el momento que más ha marcado su carrera. No habla de un gol ni de una jugada decisiva, sino del instante en que sus manos tocaron la copa, el mayor sueño de cualquier estrella del fútbol.

En un acto de Adidas, con la presencia exclusiva en España del diario Marca, recordó: «Levantar la copa fue el momento más emocionante de mi vida».

Esa imagen es más que un recuerdo: cierra un largo viaje que empezó años atrás, con el niño que celebró el título de 1994, el adolescente que sufrió la derrota de 1998 y el joven de 20 años que integró una selección irrepetible.

Y añadió: «Cada Mundial me recuerda lo especial que es este torneo. Es muy difícil llegar hasta allí. Muy pocos jugadores tienen la oportunidad de disputar una final».


  • ¿Cómo se juega la final antes del pitido inicial?

    Marca añadió: «Lo curioso es que Kaká apenas jugó en ese Mundial (2002). Incluso estuvo a punto de participar en la final contra Alemania. Luis Felipe Scolari le llamó para que entrara, esperó varios minutos en la banda... pero el balón no salió del campo.

    Kaká lo recuerda así: «Scolari me llamó, esperé unos minutos en la banda, pero el balón no salió. Al terminar, volví al banquillo, cogí mi bandera y empecé a celebrar».

    Nunca lo vio como una oportunidad perdida; al contrario, aquel verano cambió su forma de entender el fútbol.

    Afirma: «Fue una bendición. Me cambió la vida y la carrera. Pasé 52 días con los mejores jugadores del mundo y aprendí de ellos».

    Esa vivencia lo hizo madurar, y hoy lo explica así: «Hay momentos de esperanza, miedo e inquietud; debes equilibrar todas esas emociones».

    Si pudiera dar un consejo a los jugadores que el domingo salten al campo del MetLife, sería muy sencillo: «Haz todo lo que puedas. Da el 100 % de tu esfuerzo. Lo peor es pensar que podrías haber hecho más y no lo hiciste».

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  • La noche que podría cambiar a Lamine Yamal... y el inspirador Messi

    Kaká ve dos caminos distintos hacia la final: «España llega con mucha confianza. Al principio no era favorita, pero ha hecho un gran recorrido, eliminó a Francia y juega muy bien».

    Sobre Argentina, dijo: «Nunca se rinden. Siempre luchan. Lo han demostrado contra Cabo Verde, Egipto e Inglaterra. Esa fuerza para no rendirse nunca es algo muy especial».

    Kaká se detuvo unos segundos más en el nombre de Lamine Yamal, señalando que la próxima noche podría cambiar su vida para siempre.

    Sobre él, añadió: «A sus diecinueve años, mañana podría ser campeón del mundo, lo que cambiaría su carrera y su vida personal».

    Sobre Messi, añadió: «Ya lo ha ganado todo, incluso el Mundial. Pero verlo a los 39 años, jugando como juega y manteniendo la motivación para seguir compitiendo… es una fuente de inspiración no solo para el fútbol, sino para la vida».

    Añadió que Messi se distingue de la mayoría: «Tiene una mentalidad muy fuerte. Muchos, tras lograr sus objetivos, bajan el listón; él no, sigue buscando más y mejorando. Eso me inspira».

    Lee también: ¿Tres goles o más?... Kroos a Argentina: «Olvidad el título si eso ocurre».

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