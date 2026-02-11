Kai Havertz sufre otra lesión mientras continúa la temporada de pesadilla del delantero del Arsenal, que sigue luchando contra problemas físicos.

Havertz terminó la temporada 2024-25 recuperándose de una lesión en el tendón de la corva que lo dejó fuera de juego durante los últimos tres meses de la temporada. Luego, solo una semana después de comenzar la temporada 2025-26, sufrió una lesión en la rodilla y pasó los siguientes cuatro meses y medio en la mesa de tratamiento, regresando a la primera mitad de enero.

Aunque Mikel Arteta ha insistido en que Havertz necesita reincorporarse poco a poco tras un periodo de baja tan largo, el alemán se ha visto afectado por una nueva preocupación.