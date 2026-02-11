AFP
Kai Havertz sufre otra lesión mientras continúa la temporada de pesadilla del delantero del Arsenal, que sigue luchando contra problemas físicos.
- AFP
La temporada interrumpida de Havertz hasta ahora
Havertz terminó la temporada 2024-25 recuperándose de una lesión en el tendón de la corva que lo dejó fuera de juego durante los últimos tres meses de la temporada. Luego, solo una semana después de comenzar la temporada 2025-26, sufrió una lesión en la rodilla y pasó los siguientes cuatro meses y medio en la mesa de tratamiento, regresando a la primera mitad de enero.
Aunque Mikel Arteta ha insistido en que Havertz necesita reincorporarse poco a poco tras un periodo de baja tan largo, el alemán se ha visto afectado por una nueva preocupación.
Más partidos que se perderá Havertz
Según The Athletic, Havertz ha sufrido una «lesión muscular». No se especifica si se la hizo durante un entrenamiento o en la victoria por 3-0 contra el Sunderland el fin de semana.
Es probable que Havertz se pierda los partidos del Arsenal contra el Brentford el próximo jueves, el Wigan Athletic en la FA Cup el domingo, el Wolves el miércoles que viene y el derbi del norte de Londres contra el Spurs el próximo domingo.
- Getty Images Sport
Últimas noticias sobre la lesión de Arteta antes del partido contra el Brentford
Arteta no mencionó a Havertz entre los posibles ausentes antes del viaje a Brentford, aunque solo se le preguntó específicamente por Bukayo Saka, Martin Odegaard, Leandro Trossard y Max Dowman.
Dijo: «Max sigue sin estar disponible. El resto lo veremos con el equipo médico».
Al entrenador del Arsenal también le preguntaron por Mikel Merino, que recientemente se sometió a una operación en el pie. Añadió: «Los médicos están muy contentos con cómo ha ido todo. Estamos hablando de meses, pero no sé si serán tres, cuatro o cinco».
¿Qué le depara el futuro a Havertz?
Havertz solo ha disputado siete partidos con el Arsenal en todas las competiciones esta temporada, en los que ha marcado dos goles y ha dado dos asistencias, destacando el gol de la victoria contra su antiguo club, el Chelsea, en la vuelta de las semifinales de la Carabao Cup la semana pasada. Se enfrenta a una carrera contrarreloj para ponerse en forma antes de la recta final de la temporada de los Gunners y de la campaña de Alemania en el Mundial.
