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cm grafica woltemade newcastle 2026 27 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus, Woltemade ha llegado: reconocimiento médico y firma

Juventus
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N. Woltemade
Newcastle

El delantero alemán llega cedido por el Newcastle

Ha llegado a Turín Nick Woltemade, alemán de la generación de 2002 al que la Juventus incorpora cedido por una temporada y a cambio de una cantidad al Newcastle. Por la tarde, el delantero centro pasará reconocimiento médico en el JMedical, antes de firmar el contrato que lo vinculará a la Juventus durante una temporada.



  • LAS CIFRAS

    El delantero alemán llega desde el Newcastle con la fórmula de la cesión. Una operación que, en el plano económico, debería garantizar a la Juventus un alivio: Jonathan David, que pasa al Atlético de Madrid, percibía unos 6 millones de euros netos por temporada más bonus, mientras Woltemade debería costar unos 4,4 millones de salario, a los que se suman 5 millones por la cesión. David se va al Atlético de Madrid cedido con una opción de compra fijada en 25 millones de euros.

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  • LA CARRERA

    Nacido en 2002, Woltemade se formó en el Werder Bremen, club con el que acumuló 51 partidos y 2 goles. Durante su etapa en el Werder, disputó la temporada 2022-23 cedido en el Elversberg, donde jugó 35 partidos y marcó 17 goles. En 2024 pasó al Stuttgart, donde acumuló 35 partidos y 17 remi, antes de ser traspasado al Newcastle por 80 millones más 10 en bonus. En la temporada 2025-26 con las Magpies sumó 51 partidos y 11 goles. En esta temporada, antes de pasar a la Juve, jugó dos partidos con el Newcastle, sin marcar.


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