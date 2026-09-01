Ha llegado a Turín Nick Woltemade, alemán de la generación de 2002 al que la Juventus incorpora cedido por una temporada y a cambio de una cantidad al Newcastle. Por la tarde, el delantero centro pasará reconocimiento médico en el JMedical, antes de firmar el contrato que lo vinculará a la Juventus durante una temporada.
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Juventus, Woltemade ha llegado: reconocimiento médico y firma
LAS CIFRAS
El delantero alemán llega desde el Newcastle con la fórmula de la cesión. Una operación que, en el plano económico, debería garantizar a la Juventus un alivio: Jonathan David, que pasa al Atlético de Madrid, percibía unos 6 millones de euros netos por temporada más bonus, mientras Woltemade debería costar unos 4,4 millones de salario, a los que se suman 5 millones por la cesión. David se va al Atlético de Madrid cedido con una opción de compra fijada en 25 millones de euros.
LA CARRERA
Nacido en 2002, Woltemade se formó en el Werder Bremen, club con el que acumuló 51 partidos y 2 goles. Durante su etapa en el Werder, disputó la temporada 2022-23 cedido en el Elversberg, donde jugó 35 partidos y marcó 17 goles. En 2024 pasó al Stuttgart, donde acumuló 35 partidos y 17 remi, antes de ser traspasado al Newcastle por 80 millones más 10 en bonus. En la temporada 2025-26 con las Magpies sumó 51 partidos y 11 goles. En esta temporada, antes de pasar a la Juve, jugó dos partidos con el Newcastle, sin marcar.
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