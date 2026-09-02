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Nick Woltemade Germany 2026 World CupGetty
Gianluca Minchiotti

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Juventus, Woltemade: «Creo que he cogido algo de Ibrahimovic»

Juventus
Serie A
N. Woltemade

El nuevo delantero de la Juventus se presenta ante la afición

Nick Woltemade, nuevo fichaje de la Juventus, habla en los canales oficiales del club. El alemán, nacido en 2002 y que llega cedido desde el Newcastle, se estrena así: "Estoy muy feliz de estar aquí. La Juventus es un gran club y estoy entusiasmado con esta nueva aventura. Para mí es otro país y estoy feliz de jugar en un gran club como este. Para mí, la Juventus es el club más grande de Italia, así que estoy muy feliz y orgulloso de mí mismo. También siento orgullo por mi familia, por mis agentes, por todos los que trabajan en la Juve y que han hecho posible el traspaso. Estoy muy feliz de estar aquí y de verdad tengo muchas ganas de empezar".


Sobre sus características técnicas: "Creo que soy un futbolista inteligente. Sé marcar, sé dar asistencias, sé poner el último pase para mis compañeros. Creo que soy bueno encontrando la posición correcta en el campo y creo que, en conjunto, como veréis, esa es mi forma de jugar. Creo que no es habitual ver a un chico alto que juega como yo. Estoy muy feliz de estar en un equipo como la Juventus, que controla mucho el balón y lo hace con los tiempos adecuados. Creo que es en situaciones como estas donde puedo expresarme mejor, así que estoy muy feliz".


  • "¿Mis referentes? Es difícil porque soy muy alto y no muchos futbolistas son tan altos como yo, pero creo que he tomado algo un poco de todos, por ejemplo de Zlatan Ibrahimović -explica Woltemade, según recoge TuttoJuve.com-. Siempre me ha gustado verlo porque él también es muy alto y tiene una buena técnica. Además, también me gusta Kai Havertz, que es amigo mío. Siempre intento tomar algo un poco de todos, coger cada una de esas características de todos para luego intentar hacerlas también mías. Pero nunca ha sido fácil tener un referente porque no creo que haya muchos futbolistas parecidos a mí, por mi altura y mi forma de jugar".


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