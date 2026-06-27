Este verano se ha ampliado la brecha entre el fútbol italiano y la Premier League, que ha gastado 134 millones en Elliot Anderson y le ha arrebatado a Marco Palestra al Inter, actual líder de Italia. La Juventus también debe adaptarse a esta nueva realidad. Antes, los bianconeri podían fichar a los mejores franceses: de Platini a Zidane, pasando por Deschamps o Trezeguet, Lilian Thuram y Vieira. Hoy la Vieja Señora lleva más de un año intentando repatriar a Turín a Randal Kolo Muani, no convocado al Mundial y, al menos, fuera del top-10 de delanteros franceses, superado por Akliouche, Barcola, Cherki, Dembélé, Doué, Mateta, Mbappé, Olise y Marcus Thuram, todos ellos presentes en el Mundial.
Traducido por
Juventus vive el culebrón de Kolo Muani, décimo delantero de Francia, y sufre el veneno de Jonathan David
TELENOVELA «KOLO MUANI Y DAVID AL VELENO»
El culebrón de Kolo Muani parece eterno: hace un año que la Juventus cuenta con su apoyo, pero no logra un acuerdo con el París Saint-Germain, yasea con Damien Comolli o con Giovanni Carnevali. Se desconoce si Luciano Spalletti podrá contar con él desde la concentracióndel 16 de julio.
Mientras, desde el Mundial, Jonathan David reitera que quiere quedarse en la Juve («Tengo un contrato de cinco años») y, tras marcar un hat-trick con Canadá, lanza un mensaje a Spalletti: «Es una situación diferente: la Juventus y la selección son dos equipos y dos sistemas distintos. Pero, como delantero, cada vez que marcas, ganas más confianza y te la llevas al siguiente partido». Quién sabe qué pensará el entrenador de la Juventus, que durante la temporada no ha dejado de meterle puyas a David, provocándole sobre su personalidad («David y Openda deben tener autoestima y esa carita de cabrón en los momentos decisivos»).
TODOS LOS CASOS RELACIONADOS CON EL ATAQUE
Openda es un dolor de cabeza para Spalletti y, sobre todo, para Carnevali. Es imposible ceder a un fichaje de 43 millones que ha tenido una temporada desastrosa, no está en el Mundial y no tiene mercado. La única opción es encontrar un club que apueste por una cesión con opción de compra, confiando en que un buen año permita una venta definitiva en 2027. A esto se suman un Yildiz que salió mal parado del Mundial, un Zhegrova que sigue siendo un enigma y un Milik en la misma situación. Además, Vlahovic está a punto de agotar su contrato, con una última oferta de la Juve aún sin respuesta. Solo Conceição, con la selección de Portugal, y Boga, rescatado del Niza, sonríen.
PRIMERO VENDER
La Juventus se mueve con fuerza en esta fase preliminar del mercado. Se centra en los porteros (con Dibu Martínez como objetivo principal) y en los defensas, con negociaciones por Jhon Lucumì y Tarik Muharemović. En el centro del campo, zona que más necesita experiencia y calidad, aún no hay novedades. Antes debe vender: necesita 13 millones antes del 30 de junio y 100 millones en total para 2027. Tiempos duros.