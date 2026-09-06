Guglielmo Vicario, portero de la Juventus, habla ante los micrófonos de DAZN antes del partido contra el Milan: "Somos un grupo unido, un grupo fuerte, una buena mezcla entre jóvenes y otros algo menos jóvenes; sin duda tenemos chicos con talento, de corta edad, estamos todos unidos. A partir de ahora siempre habla el campo y yo estoy convencido de que somos un equipo de calidad y esta noche nos encontramos, obviamente, a un rival de gran calidad como nosotros. Será un gran partido, estamos deseando que llegue".