Juventus, viaje al mal momento: las siete cosas que no funcionan

La llegada de Carnevali y Massara, además de Chiellini y Ottolini, se imaginó con la intención de construir los cimientos para una larga estabilidad, para abrir un ciclo. Los actuales dirigentes, recién nombrados hace poquísimos meses, están comprobando estos días en directo todas las contradicciones que son fruto de los continuos bandazos de los que Juventus ha sido protagonista en los últimos años. Algunos ejemplos para hacerse una idea: los goles y las asistencias de Zhegrova, Nico Gonzalez, Koopmeiners y Gatti, jugadores que no se marcharon en verano solo porque no llegó la oferta adecuada; el pésimo inicio de temporada de Kolo Muani, fichado por Giuntoli, después perseguido por Comolli y por último recuperado por Carnevali, una larga persecución por ahora infructuosa de cara a gol, con el añadido de los dardos de Spalletti; por último, un ataque que no marca mientras casi todos los jugadores ofensivos que dejaron la Juventus están marcando en sus nuevos equipos (Vlahovic, Openda, Licina, Adzic y David).





"En el fútbol hay ciclos, hay periodos en los que se está en la cima y otros en los que se está en dificultades. ¿Nuestro objetivo? Es ganar, las palabras cuentan poco o nada. Debemos buscar el máximo resultado: todavía queda mucho por hacer para competir por el Scudetto y la Europa League, pese a no ser un torneo fácil, puede ser y convertirse para nosotros en una oportunidad. No podemos pensar que la Juventus se haya convertido en un club de un nivel más bajo del que es. Estamos en un ciclo, habrá dificultades y también posibilidades de volver a la cima", dijo de nuevo Carnevali, esta mañana en Radio Rai. La sensación, precisamente, es que haberse acomodado en una situación de un nivel más bajo respecto a su propia historia es, a nivel mental, la principal trampa de la que a la Juventus le cuesta salir desde hace ya años.