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Spalletti JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus, Spalletti, sobre Di Gregorio: «Quizá se podía parar el segundo gol»

Juventus
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L. Spalletti
M. Di Gregorio

El técnico de la Juventus da su opinión sobre la actuación del portero en el partido perdido contra el Inter

Luciano Spalletti, entrenador de la Juventus, tras el partido perdido por 2-1 en un amistoso contra el Inter, en el derbi de Italia disputado en Perth, comenta la actuación de Michele Di Gregorio. El portero de la Juventus, que permaneció en el campo durante los 90 minutos, pareció llegar ligeramente tarde al lanzarse en el primer gol del Inter, marcado por Dimarco, y trató de hacer una parada en el segundo tanto del Inter, obra de Diouf, pero falló de manera torpe y desafortunada.


Spalletti da su opinión: "Me parece que Di Gregorio estuvo bien al hacer 2-3 intervenciones en disparos lejanos dificilísimos, luego quizá el segundo gol se podía parar, pero son cosas que pueden pasar, también porque el disparo era desde una posición cercana", se lee en Gazzetta.it.


  • Por último, la broma de Spalletti sobre el mercado: "Estamos intentando reforzar la plantilla con respecto a cuáles son nuestras ideas".

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